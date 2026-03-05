Селюк не агент Артиги, Даку берегут на конец сезона, а «Рубину» привьют менталитет победителя

Репортаж с пресс-конференции испанского тренера и презентация новичков казанского футбольного клуба

В преддверии первого домашнего матча «Рубина» весной в Казани презентовали нового главного тренера Франка Артиги и двух новичков казанцев — Игнасио Сааведру и Назми Грипши. Вначале в «Ак Барс Арене» состоялась часовая пресс-конференция, где журналисты могли задать интересующие вопросы пришедшим гостям. После этого в ресторане «Палладиум» прошла встреча тренерского штаба с преданными болельщиками клуба. Подробности — в материале «Реального времени».

«Менталитет победителей»



После матча в Каспийске команда вернулась к тренировкам в Казани во вторник. Первые занятия футболисты провели на своей базе на улице Копылова. А уже в среду пресс-служба клуба организовала для журналистов встречу с главным тренером Франком Артигой, а также с новичками Игнасио Сааведрой (Начо) и Назми Грипши. Пресс-конференция была совмещена с мероприятием для болельщиков, которая состоялась после общения с прессой.

Встреча, запланированная на 17:30 была отложена на полчаса из-за задержки тренера и игроков. В это время получилось выйти к полю, где сотрудники стадиона активно готовили газон к первой весенней игре сезона. Качество покрытия оказалось не идеальным, но для начала марта выглядело вполне неплохо.

Совсем скоро, 8 марта, «Рубину» предстоит встреча с чемпионом страны «Краснодаром». Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег и морозную погоду до -20 градусов. При таких условиях матч могут отменить или перенести на другую дату. Прямо дежавю с Каспийском, где поединок переносили на полчаса и сыгран он был при плохих погодных условиях. Не удивительно, что пресс-конференцию с Артигой начали с вопросов о предстоящем матче и состоянии поля.

— В Казани, несмотря на погоду, все очень хорошо организовано, поле в хорошем состоянии, у нас есть все условия, чтобы продуктивно работать. В ближайшем матче мы будем играть против одной из лучших команд лиги, но будем биться и постараемся сделать все, чтобы взять три очка. Как любой большой клуб, а «Рубин» — это большой клуб, мы должны показывать реакцию на поражение. Мы будем действовать без страха. Моя задача в том числе состоит в том, чтобы наша команда приобрела менталитет победителей, — сказал Артига.

«Не можем себе позволить, чтобы Даку выбыл надолго»

Начинавшаяся с безобидных вопросов по предстоящему матчу с «Краснодаром» пресс-конференция потихоньку раскочегарилась и перешла к насущным проблемам. Так, многих интересовала готовность нападающего Мирлинда Даку. Лучший бомбардир «Рубина» пропустил все зимние сборы и только-только начал заниматься в общей группе. Правда, с ограничениями.

Артига вначале не стал сильно вдаваться в подробности, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», но затем все же озвучил основную идею отсутствия албанца. Оказалось, Даку в «Рубине» берегут для более важных задач в конце сезона. По сути, нападающий уже сейчас готов биться на поле, однако рисковать его здоровьем на данном этапе чемпионата тренерский штаб не хочет. Во многом для того, чтобы поближе познакомиться с ближайшим резервом на позиции Мирлинда.

— Полноценно заменить Даку невозможно. Приезжая сюда, я ждал возможности поработать с ним, это лучший нападающий чемпионата. Но для нас его отсутствие — возможность дать шанс другим игрокам показать себя. У нас уже забил Шабанхаджай, что тоже очень важно. Травма Даку не является настолько серьезной. Речь идет о повреждении сухожилия. Если при такой травме возникнет рецидив, то игрок может выбыть надолго. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому будем смотреть на динамику его реабилитации, — ответил Артига корреспонденту «Реального времени» на вопрос о Даку.

У Артиги нет агента, а семья застряла в ОАЭ

В целом испанец отвечал достаточно сдержано. То ли это последствия работы переводчика (Артур Заставниченко переводил слаженно и хорошо, но все же это не прямая речь тренера), то ли европейский менталитет Артиги. Вытягивать конкретные ответы приходилось путем дополнительных уточняющих вопросов. В частности, информацию про Дмитрия Селюка. Журналист «Реального времени» спросил испанца, насколько тесно он сотрудничает с одиозным агентом, который постоянно появляется в СМИ с провокационными заявлениями по Артиге. При этом в конце его ответа пришлось уточнить — это его агент или нет.

— У Дмитрия Селюка проблема — он меня очень любит, но могу сказать, что мы просто хорошие друзья, в переговорах с «Рубином» он участие не принимал. Я не слежу за прессой, но когда он слышит критику в мой адрес, причем от людей, которые не знают меня, не смотрели мои тренировки… Видя все это, Дмитрий хочет защитить меня. Я же хочу быть сконцентрирован на футболе. Все это от нашей большой взаимной симпатии. Мы просто друзья. Четыре года назад мы познакомились, он очень помогал мне и моей семье в непростых моментах. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы. Но у меня нет агента, переговоры я вел напрямую, — заявил Артига, отвечая на вопросы «Реального времени».

Эмоциональным получился ответ испанца о своей семье. Жена Артиги и его дети находятся сейчас в ОАЭ, где уже несколько дней продолжаются обстрелы со стороны Ирана. Супруга тренера работает в Дубае, поэтому они оказались изолированы из-за невозможности выехать из страны.

— Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если воздушное пространство откроется, и они приедут, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани, — сказал Артига.

При этом испанец поблагодарил за вопрос, отметив, что это очень важный и деликатный для него момент.

«Перед переездом я говорил с Даку»

Что касается игроков, то активнее всего отвечал Начо, который уже имел значительный опыт выступления в России за «Сочи». Чилиец рассказал о своей позиции на поле и требованиях к нему со стороны Артиги. Так, оказалось, что в «Рубине» от Начо ждут игры в роли «восьмерки», с акцентом на атакующие действия. Хотя раньше считалось иначе. Начо виделся заменой опорника Угочукву Иву, однако это не так.

А еще чилийский новичок казанцев ответил на вопрос про ChatGPT. Прошлой осенью проходила информация, что прежний тренер «Сочи» испанец Роберто Морено многие задачи поручал ИИ. Начо такой вопрос, будто бы, даже рассердил. Он встал на защиту экс-тренера и опроверг домыслы об использовании ChatGPT. Также Игнасио поделился, что полюбил борщ и хачапури, а татарские национальные блюда еще не пробовал.

Грипши был менее активен. Впрочем, вопросов к нему тоже было мало. Албанец заявил, что ему потребуется время на адаптацию в новом чемпионате. Хотя Грипши уже заочно знаком с Российской премьер-лигой (РПЛ). Постарался его знакомый друг — Даку, который рассказал обо всем необходимом.

— Я знал, что «Рубин» большой клуб. Перед переездом я говорил с Даку, он очень хорошо отозвался о клубе, игроках, обо всех в клубе. Он сказал, что будет здорово, если я перейду в «Рубин» и что я точно не буду чувствовать себя одиноким. Надеюсь, мы вместе сделаем «Рубин» сильнее, — сказал Грипши.

Артига приготовил паэлью

После завершения пресс-конференции журналистов ждал сюрприз. Артига рассыпал на столе маленькие браслетики, которые специально сделала своими руками дочка испанского тренера. Милые украшения предназначались собравшимся в качестве подарка. Некоторые журналисты тут же надели их на запястье и отправились в ресторан.

Далее Артигу и игроков предстояла встреча с болельщиками — обладателями сезонных абонементов — в «Палладиуме». Внутри ресторана уже вовсю ждали гостей, а главным сюрпризом был известный шеф-повар Эльдар Хахоков. Ему предстояло приготовить в прямом эфире паэлью. Но не одному — вместе с Артигой.

Испанец ранее признался, что любит готовить. Его любимым блюдом как раз является паэлья. Так что выбор был очевиден.

Но прежде состоялась презентация тренера и новичков. Первым начал Сааведра, который на очень уверенном русском языке произнес 40-секундную речь для болельщиков. Артига был сильно удивлен и даже попросил номер телефона репетитора Начо.

Пока же испанцу болельщики подарили только чак-чак. Уверены, дарить ему будут подарки еще более ценные, если «Рубин» начнет удивлять и на поле. Обещанных красивой игры и больших побед пока увидеть не получилось.