Минкультуры отказало в прокатном удостоверении «Нюрнбергу»

В ведомстве сослались на положения федерального законодательства

Фото: Артем Дергунов

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг». В ведомстве сообщили, что решение принято со ссылкой на иные случаи, предусмотренные федеральными законами, при которых прокатное удостоверение не выдается, сообщает «Интерфакс»

Об этом сообщили в кинопрокатной компании World Pictures агентству Интерфакс.

Фильм «Нюрнберг» — американская историческая драма режиссера Джеймса Вандербильта. В главных ролях — Рассел Кроу и Рами Малек. В основу сценария легла книга «Нацист и психиатр».

Выход картины в российский прокат был запланирован на 19 марта.



Ариана Ранцева