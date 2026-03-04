Минкультуры отказало в прокатном удостоверении «Нюрнбергу»
В ведомстве сослались на положения федерального законодательства
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг». В ведомстве сообщили, что решение принято со ссылкой на иные случаи, предусмотренные федеральными законами, при которых прокатное удостоверение не выдается, сообщает «Интерфакс»
Об этом сообщили в кинопрокатной компании World Pictures агентству Интерфакс.
Фильм «Нюрнберг» — американская историческая драма режиссера Джеймса Вандербильта. В главных ролях — Рассел Кроу и Рами Малек. В основу сценария легла книга «Нацист и психиатр».
Выход картины в российский прокат был запланирован на 19 марта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».