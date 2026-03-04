Прокуратура проверяет случай гибели работника в Альметьевске
Инцидент произошел 4 марта 2026 года во время замены колеса грузовика МАЗ на улице Шамиля Усманова
Альметьевская городская прокуратура организовала проверку по факту смертельного несчастного случая на производстве.
По предварительным данным, 4 марта 2026 года, примерно в 14:50, сотрудник ООО «АЛМАЗ И КО» находился на улице Шамиля Усманова в Альметьевске. Мужчина занимался заменой колеса грузового автомобиля марки МАЗ.
Во время работы он поднялся в кабину транспортного средства, после чего автомобиль соскочил с ранее установленного домкрата. Машина сдвинулась вперед и прижала работника между передним правым колесом и стеной производственного здания.
В результате полученных травм мужчина скончался.
Для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выезжал Марат Шаехов. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее «Реальное время» писало, что прокуратура Татарстана начала проверку после травмирования ребенка в школе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».