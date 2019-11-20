Татарстанское УФАС возбудило дело против Камского моторного завода из-за голой женщины в рекламе
Татарстанское УФАС возбудило дело в отношении Камского моторного завода по признакам нарушения части 6 статьи 5 закона «О рекламе».
Дело связано с рекламным щитом, на котором изображено обнаженное женское тело, грудь женщины слегка прикрыта элементами брусчатки. Объектом рекламы является продажа брусчатки и строительных материалов.
«Изображение в рассматриваемой рекламе явно носит эротический характер и несовместимое с услугами по продаже брусчатки», — приводит выдержку из дела Chelny-biz.ru.ПроисшествияБизнес Татарстан
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