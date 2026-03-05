Единственная комедия Шарифа Камала могла стать балетом

В Доме татарской книги открылась выставка, посвященная первой и единственной комедии Шарифа Камала «Хаҗи әфәнде өйләнә»

Гай Тагиров и Виктор Оранский могли стать авторами первого татарского балета. Фото: Радиф Кашапов

В Доме татарской книги открылась выставка, посвященная первой и единственной комедии Шарифа Камала «Хаҗи әфәнде өйләнә» («Хаджи эфенди женится»). О том, как «Шурале» стал первым татарским балетом, хотя на его место предлагался и другой вариант, и почему классика перестали ставить, — в материале «Реального времени».

На премьеру пришел прототип

Открытие выставки, посвященной Шарифу Камалу, прошло в Доме татарской книги накануне. Она уже стала ежегодной объясняет директор Айдар Шайхин.

— У него богатый архив, так что его можно раскрывать по-разному. В этом году в связи с тем, что и татарскому театру исполняется 120 лет, мы решили обратить внимание на драматургию Шарифа Камала и его самую популярную в народе пьесу «Хаджи эфенди женится». Ей в прошлом году исполнилось 110 лет, потому что она была написана и поставлена осенью 1915 года. Также нас и родственников писателя волнует, что в принципе он сейчас в государственных театрах не ставится. Последний раз пьесу «Хаджи» играли в Уфе, но и там она сошла с репертуара.

Пьесу Шариф Камал написал, когда ему было около 29 лет. Родившись в Мордовии, пожив в Турции, Египте, Петербурге, он тогда оказался в Оренбурге. В том же году вышла его повесть «Чайки» о жизни рабочих и комедия «Хаҗи әфәнде өйләнә».

Лукман Аитов вспоминает, что на премьеру пришел прототип главного героя. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

О первой постановке в самом Оренбурге сохранились воспоминания актера Лукмана Аитова, который в 1966 году подарил музею фото и визитку: «Билеты на этот спектакль были быстро распроданы. Население Оренбурга очень уважало Шарифа Камала, к тому же народу спектакль был интересен из-за того, что комедия была основана на событиях из жизни города. На показ спектакля пришел и сам прототип главного героя Хусаин-хаджи: он выкупил ложу на восемь человек и за занавесом посмотрел комедию от начала до конца».

Пьесу ставил Габдулла Кариев



А история такова: купец Юнус-хаджи хочет жениться на молодой прогрессивной учительнице Камиле (в которую влюблен поэт Габдульхак). Вместо этого актер Джалял, маклер Хуснутдин, подруга Камили Нагима и ее муж, конторщик Шакир, решают женить купца на его же жене Галиме. Поскольку пьеса написана в новое время, налицо не просто конфликт поколений, а даже пренебрежение друг другом.

В том же году за пьесу взялась труппа «Сайяр»: в 1915-м Шарифу Камалу написал письмо режиссер и актер Габдулла Кариев с просьбой разрешить постановку. Но до сцены она добралась уже в год революции.



Наконец, в то же время, в 1922—1923 годы, пьесу собирались ставить в Петрограде. Писатель, живший тогда в Оренбурге, отправил текст местному театру. На нем стояло разрешение татарского отдела совета по просвещению национальных меньшинств при городском отделе народного образования, который тогда занимался организацией образования, культуры и издательского дела на родных языках.

Заказ для Петрограда. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Советский хит

Комедия в советское время ставилась десятки раз. В Камаловском театре это делал в 1927 году Риза Ишморат, а в 1936-м — Саид Булатов и Миннегали Ильясов (последний много ставил Шарифа Камала в Московском центральном татарском рабочем театре).

Но самой успешной считается версия 1944 года Ширияздана Сарымсакова для Камаловского театра. На выставке можно увидеть афишу 1950-го. Известно, что на премьере главную роль играл Зайни Султанов, его жену — Гульсум Болгарская, а молодую учительницу Камилю — Фатима Ильская.

Наконец, в 1954 году пьесу поставили в Нью-Йорке местные татары.

На афише 1950 года можно прочесть интересную информацию о районных кассах. Одна расположен на углу Баумана и Банковской (Мусы Джалиля), видимо, в «Казанском подворье» Щетинкина, еще одна точка на Баумана, 49 — здание аптеки. Уже работает рынок на Кирова (Московской) — и там тоже можно было купить билеты в татарский театр. Так же как и в бывших номерах «Булгара» (Татарстана, 14). Кроме того, на выставке можно увидеть древнюю программу другой оренбургской постановки 1920-х годов, причем под названием «Хаджи баба женится». Она сохранилась в архиве актрисы Фатимы Ильской.



В 1994—1996 пьесу снимали для телевидения — в фондах даже сохранились документы Шауката Биктемирова, игравшего Хаджи (и продолжавшего выходить на сцену в роли Альмандара).

Наиль Шайхутдинов и Ренат Шамсутдинов. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Как «Хаджи эфенди» чуть не сместил «Шурале»

Но самое интересное на выставке посвящено… балету. В 1936 году первый татарский балетмейстер Гай Тагиров , который тогда учился в Московском хореографическом училище при Большом театре СССР, решил превратить пьесу в балет и начал писать либретто. Об этом известно из двух его сохранившихся писем Шарифу Камалу, он просит совета и отправляет рукопись.

Известно, что тогда же началось сочинение музыки. Виктор Оранский после войны написал композиции для нескольких мультфильмов, а в плане большой формы у него была неоконченная опера «Бронепоезд 14-69» и детская опера «Звезда радости», оперетта «Ночные пауки», а также три балета — «Футболист», «Три толстяка», «Виндзорские проказницы».

Когда в 1940 году возник вопрос о проведении в Москве декады татарской литературы и искусства, Тагиров предложил свой балет. Но против него выступили композитор Назиб Жиганов и писатель Ахмет Файзи: пьеса, конечно, классическая, но тема у нее бытовая. Да и зачем нужен композитор из Москвы? К тому же у Файзи был свой козырь — подготовленный совместно с композитором Фаридом Яруллиным балет «Шурале». Но и его постановку отсрочила война, впервые ее показали уже в 1945-м.

В итоге либретто Тагирова было не дописано. Свой талант драматурга он проявлял уже в 1960-е годы, ставя, например, одноактные балеты, среди них — «Странички из «Моабитской тетради» Мусы Джалиля» на музыку Назиба Жиганова и «Восточный балет» на музыку Салиха Сайдашева.

В декабре 2010-го пьесу представил на сцене в Тинчуринском театре главный режиссер Рашид Загидуллин вместе с художником-постановщиком Романом Моровым и композитором Чингизом Абызовым. Главную роль исполнил Наиль Шайхутдинов. 1 марта коллектив отметил его 85-летие (а в январе было 10 лет со дня смерти). На выставке планируется показ видеоверсии — совместно с актерами, участвовавшими в постановке. А сама экспозиция будет работать целых три месяца.