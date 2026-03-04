Туры на альтернативные Ближнему Востоку направления могут подорожать на 15–20%

Снижение цены происходит при насыщении рынка. Такая ситуация возникала на рынке только до 2022 года

Эксперты и представители туристического рынка прогнозируют рост стоимости путевок на альтернативные Ближнему Востоку направления. По оценке аналитика финансового рынка Андрея Бархоты, цены на туры в Тунис, Марокко, Вьетнам, Китай, Малайзию и Таиланд могут увеличиться на 15—20%.

Турагент из Москвы в беседе с изданием подтвердила, что стоимость туров либо останется на текущем уровне, либо вырастет. Основной причиной такого прогноза называют ограниченное количество авиарейсов и высокие затраты на облет, связанные с расходом топлива. При этом оснований для снижения цен в ближайшее время не наблюдается.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Снижение цены происходит при насыщении рынка. Подобное мы видели до 2022 года: спрос был невысоким, а количество рейсов — избыточным. Тогда рынок был насыщен и скидки существовали, а сейчас этого не наблюдается, — указали «Реальному времени» в турагентстве.

Подробнее — в материале «Отдых в Египте, Таиланде и Китае вместо ОАЭ может подорожать для россиян до 20%».

Рената Валеева