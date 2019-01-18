«Мы же не можем еще раз за прошлогоднюю речь Песошина заплатить!»

Минпромторг раскритиковал подавшего жалобу поставщика за плохую организацию конкурса с вручением премий правительства

Фото: Максим Платонов

Заказ республиканского Минпромторга на организацию конкурса с вручением правительственных премий за качество вылился в судебные тяжбы и проверки УФАС. Напомним, скандал разгорелся еще в прошлом году, когда тендер на проведение конкурса выиграла фирма «Шалаевский и партнеры» из Вологды. Вскоре вологжане пожаловались, что татарстанские чиновники навязывают им другого поставщика, взвинчивают цену по контракту и затягивают сроки согласования. По обращению МВД антимонопольщики завели дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Минпромторг же подал иск о расторжении контракта с неугодным исполнителем, работой которого остался недоволен. Мнения сторон на очередном заседании выслушали антимонопольщики. Подробности — в материале «Реального времени».

Вологодские поставщики пожаловались на Минпромторг РТ

Летом вологодская фирма «Шалаевский и партнеры» попросила проверить действия татарстанского Минпромторга на коррупционную составляющую. Компания выиграла тендер на организацию республиканского конкурса на соискание правительственных премий за качество. Но заказчик в лице министерства, по словам вологжан, предложил в соисполнители своего постоянного поставщика — казанскую компанию НП «Поволжский центр качества». Последний якобы взвинтил стоимость контракта с 1,34 до 1,7 млн рублей, а Минпромторг стал затягивать сроки согласования и выставлять требования, не указанные в техническом задании. В частности, у исполнителя требовали провести интервью с лауреатами прошлого года и подготовить проект обращения премьер-министра РТ к награждаемым.

Впрочем, антимонопольщики выяснили, что к тому времени организацией конкурса уже вовсю занимался «Поволжский центр качества», а именно проводил семинары с участниками, что подтверждается анализом сайта компании. УФАС завел дело в отношении Минпромторга и «Поволжского центра качества» в ноябре — сразу после обращения МВД, куда передали жалобу вологодских бизнесменов.

«Таким образом, Татарстанское УФАС России приходит к выводу, что вышеописанные обстоятельства содержат признаки нарушения статей 6, 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части оказания услуг по организации и проведению конкурса на соискание премий Правительства Республики Татарстан за качество в 2018 году иным лицом, а именно с НП «Поволжский центр качества», с которым не заключен договор по итогам проведения открытого конкурса», — говорится в ноябрьском определении УФАС.

Победитель торгов «Шалаевский и партнеры» также занимался организацией конкурса, но в министерстве остались недовольны его работой, о чем и рассказали накануне в УФАС. Фото 500888.ru



«Торги-то провели или нет?»

Со своей стороны, победитель торгов «Шалаевский и партнеры» также занимался организацией конкурса, но в министерстве остались недовольны его работой, о чем и рассказали накануне в УФАС. Предыдущее заседание откладывали, чтобы запросить дополнительные документы по организации конкурса.

— Как у вас завершилось исполнение спорного контракта, который у вас был заключен с ООО «Шалаевский и партнеры» в июле? — поинтересовался председатель комиссии и замруководителя татарстанского УФАС Сергей Павлов.

Представитель Минпромторга РТ Лилия Хабибуллина сообщила, что в декабре министерством был подан иск о расторжении контракта с вологодской фирмой: «Ждем определения со дня на день», — сообщила она. Однако, как следует из картотеки арбитража, судом вынесено определение — оставить заявление без движения.

— По сути, все обязательства по госконтракту были выполнены некачественно и не в срок. Это и по сертификатам, и по каталогу, где фотографии мутные, есть фото участников со срезанной головой. Каталог для лауреатов премий за качество готовить так некачественно — это из ряда вон. Он даже прошит чуть ли не степлером, — посетовала Хабибуллина, однако позднее на просьбу корреспондента «Реального времени» продемонстрировать эти огрехи для снимков отказала, как и не смогла представить комиссии для сравнения каталоги прошлых лет.

Также представитель Минпромторга назвала «несостоятельными» доводы вологжан, что «Поволжский центр качества» оказывает им услуги без контракта. Дескать, исполнитель должен был до проведения конкурса провести ряд мероприятий, в частности, ознакомительные семинары, а «Поволжский центр качества» выступил «техническим секретариатом, который занимается непосредственно процедурой проведения, экспертной оценкой», — поясняла она. На вопрос о том, как отбирали экспертную организацию, Хабибуллина затруднилась ответить:

— Я сейчас даже не скажу. У нас договор был заключен.

— Это понятно, торги-то провели или нет? — переспросил Павлов.

— Наверное, здесь как единственный поставщик по 93-й статье, я вам сейчас не смогу точно сказать.

— Интересно, это какой пункт в 93-й статье такое позволяет, — усмехнулся председатель комиссии.

Данные о стоимости экспертизы сторона Минпромторга также не смогла назвать.

Сам республиканский конкурс с вручением правительственных премий прошел накануне в Доме правительства РТ. Фото Максима Платонова

«Сертификаты написали от руки — кошмар вообще!»

На самом заседании от ООО «Шалаевский и партнеры» никого не было, но «Реальному времени» удалось связаться с представителем фирмы. Как пояснила замдиректора Марина Варзинова, акты выполненных работ Минпромторг не подписал и контракт не оплатил.

— Вы отказались принимать работу? — уточнил Павлов у заказчика.

— Да, мы уже подали в суд к тому времени. Потому что на соискание премий за качество — и в таком качестве все. К нам гражданин приходил, требовал выдать сертификат в надлежащем виде. Мало того, что они сделали не по утвержденной с нами форме, так еще сертификаты написали от руки — кошмар вообще! Это же занижает роль такого республиканского мероприятия, которое не первый год проводится, — возмущалась Лилия Хабибуллина.

Кстати, сам республиканский конкурс с вручением правительственных премий прошел накануне в Доме правительства РТ. Награды получили шесть организаций республики, отмеченные за качество продукции и услуг.

— И сейчас вот этот каталог в таком виде мы, конечно, не сможем распространить, — считают в Минпромторге. — А еще приветственное слово премьер-министра. Они взяли с прошлогоднего один в один: до запятой, до точки. Это же надо наглость иметь! Мы же за прошлый год уже оплачивали это. Мы же не можем еще раз заплатить за прошлогоднюю речь Песошина!

Напомним, министерство разместило закупку 30 мая с начальной максимальной ценой контракта 1,6 млн рублей. Было подано три заявки, и комиссия признала победителем ООО «Шалаевский и партнеры» с ценовым предложением 1,34 млн рублей. Второе место занял тот самый «Поволжский центр качества» (1,5 млн), а третье — ООО «Международное сертификационное бюро» (1,6 млн). У двух последних компаний общий собственник — Андрей Николаевич Яшин, который в начале 2000-х работал начальником отдела тогда еще Министерства экономики и промышленности РТ (в 2007-м структуру упразднили, создав вместо нее две: Министерство экономики и Министерство торговли и промышленности).



Татарстанский УФАС РТ решил приостановить производство на время рассмотрения иска Минпромторга к фирме «Шалаевский и партнеры» о расторжении контракта. Фото Романа Хасаева

Яшин присутствовал и на заседании в УФАС, его попросили предоставить подробную информацию о регламенте проведения конкурса, но из-за опечатки данные собрали по российскому аналогичному состязанию.

Заслушав все объяснения, татарстанский УФАС РТ решил приостановить производство на время рассмотрения иска Минпромторга к фирме «Шалаевский и партнеры» о расторжении контракта. Кроме того, уже в коридоре заказчик конкурса сообщил «Реальному времени», что намерен передать данные о вологодских бизнесменах в реестр недобросовестных поставщиков.

«У заказчика нет ничего, кроме нездоровых амбиций и желания не заплатить»

В письме к УФАС руководитель фирмы «Шалаевский и партнеры» рассказал, как его сотрудники в рамках технического задания (ТЗ) пытались согласовать с заказчиком план-программу, список участников, спикера по семинарам, но им не отвечали или отказывали:

«Исполнитель был вынужден самостоятельно и за счет собственных средств привлечь спикера мероприятий. В связи с категорическим отказом Заказчика предоставлять спикера, семинары находились под угрозой срыва. В данной ситуации Заказчик в очередной раз продемонстрировал полную незаинтересованность в получении услуг согласно ТЗ, а также поставил под угрозу деловую репутацию Правительства Республики Татарстан, от имени которого проводились мероприятия».

Комментируя ситуацию «Реальному времени», директор юрфирмы «Шалаевский и партнеры» рассказал, что в рамках работы по контракту его компанией «услуги были оказаны своевременно и качественно».

— В течение полугода работы по контракту наша компания не получила от Минпромторга ни одной претензии с требованиями устранить недостатки. Заявление в суд на расторжение контракта Минпромторг подал уже после того, как получил от нас акты выполненных работ и счет на оплату. Сто сертификатов было выдано участникам на мероприятиях 26 — сентября 2018 года. Естественно, все они были напечатаны в типографии. Мы при всем желании не смогли бы написать их от руки, у нас нет столько свободных рук. Никаких претензий по поводу сертификатов мы не получали и только из искового заявления узнали, что Минпромторг они не устроили. Про гражданина, который якобы к ним приходил, вообще какая-то удивительная история, о которой мы в первый раз слышим, — говорит Николай Шалаевский.

Что касается каталога, по словам бизнесмена, он был изготовлен с учетом пожеланий заказчика и включал материалы, предоставленные участниками конкурса. Претензий относительно качества каталога от министерства не поступало: «В противном случае мы бы изготовили его заново. Цена вопроса составила бы 500 рублей, так как нужно было напечатать только один экземпляр. И как, интересно, Минпромторг собирался его распространять? Нам также непонятны выпады по поводу речи премьер-министра. В техническом задании про нее ни слова не сказано». Предприниматель также указал на то, что во всех каталогах прошлых лет публикуется одна и та же цитата президента Татарстана, но ее дублирование заказчика почему-то не смущает.

— Сотрудникам министерства нужно поучиться составлять конкурсную документацию и включать туда все свои пожелания. А не писать техническое задание на республиканский конкурс за 1,7 миллиона рублей на полутора страницах, а потом требовать от исполнителя то, чего там в помине нет. У заказчика нет ничего, кроме нездоровых амбиций и желания не заплатить. В суд им идти абсолютно не с чем. Видимо, единственное, на что рассчитывают чиновники — это административный ресурс. В свою очередь, мы бы хотели напомнить сотрудникам министерства, что за предоставление заведомо ложных сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков предусмотрена персональная административная ответственность, — заключил Шалаевский.



