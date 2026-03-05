Курдистан отрицает участие в конфликтах на Ближнем Востоке

Руководитель иракского Курдистана Нечирван Барзани опроверг слухи о вовлечённости региона в конфликты на Ближнем Востоке, подтвердив приверженность сохранению мира, сообщает RT.

Эти разъяснения прозвучали вслед за сообщениями некоторых зарубежных изданий, обвинявших курдов в инициировании наступательной операции против Ирана. Например, об этом написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Министр обороны США Пит Хегсет также уточнил, что американская сторона не планирует снабжать оружием оппозиционные группировки внутри Ирана.

— Я лишь скажу, что наши цели никак не привязаны к поддержке или снабжению каких-либо отдельных группировок. Мы знаем, чем занимаются другие стороны, но наши приоритеты лежат в иной плоскости, — сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне.

Напомним, что президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова