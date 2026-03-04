Отдых в Египте, Таиланде и Китае вместо ОАЭ может подорожать для россиян до 20%

Разбирались с экспертами, куда переориентируются россияне из-за блокировки авиасообщения на Ближнем Востоке и сколько придется переплатить за «безопасные» пляжи

Фото: Мария Зверева

Закрытие воздушного пространства над странами Ближнего Востока на фоне военного конфликта привело к остановке туристических рейсов, падению цен на отели и резкой переориентации спроса россиян на альтернативные направления — от Азии до Северной Африки. При этом эксперты расходятся в оценках будущей стоимости отдыха: одни прогнозируют удешевление после стабилизации ситуации, другие предупреждают о росте цен из-за ограниченного авиасообщения и высокой неопределенности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туристы начали заменять туры в ОАЭ поездками в Египет, Таиланд и Китай

«Риск есть во всех ближневосточных городах, например в Омане, Бахрейне, Катаре. Там есть военные базы, а значит, могут быть и прилеты [ракет]. Как тут можно говорить о [сроках окончания войны в] Иране?» — так один из московских турагентов охарактеризовал неопределенность с возобновлением полетов на Ближний Восток. В настоящее время небо над Израилем, Ираном, Ираком и большинством стран Персидского залива закрыто для новых рейсов, разрешены лишь вывозные. При этом, несмотря на невозможность прилететь, наблюдается падение цен на отели, которые пока остаются доступными для бронирования.

— На данный момент цены на отели уже снизились, но вылетов в этом направлении по-прежнему нет. Те туристы, которые сейчас находятся в Дубае, могут воспользоваться этим падением стоимости проживания, — указали «Реальному времени» в казанском турагентстве, с которым мы связались под видом потенциальных покупателей.

При этом российские туристы начали заменять туры в ОАЭ поездками в Египет, Таиланд и Китай или вовсе отказываться от отдыха. По данным АТОР, точной статистики по перебронированиям пока нет: приоритетной задачей для операторов остается помощь гражданам, застрявшим за рубежом. При этом в ассоциации указывают, что, хотя отказы от туров фиксируются, говорить о массовом характере этого явления преждевременно.

Снижение цен на туры было до 2022 года, сейчас такого нет

Эксперты расходятся во мнениях относительно цен на отдых. Ранее аналитик финансового рынка Андрей Бархота спрогнозировал подорожание альтернативных направлений Ближнему Востоку — Туниса, Марокко, Вьетнама, Китая, Малайзии и Таиланда — на 15-20%.

Президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов, комментируя ситуацию с дорогостоящей частной эвакуацией из Дубая, предположил, что после стабилизации обстановки стоимость проживания в отелях Эмиратов существенно снизится: «Когда эта ситуация закончится, цены на отели будут существенно ниже, чем сейчас».

Но турагент из Москвы в разговоре с изданием спрогнозировала, что стоимость туров останется на прежнем уровне или возрастет. По ее словам, это связано с ограниченным количеством рейсов и высокими затратами на облет, обусловленными расходом топлива. Она подчеркнула, что оснований для снижения цен пока нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Снижение цены происходит при насыщении рынка. Подобное мы видели до 2022 года: спрос был невысоким, а количество рейсов — избыточным. Тогда рынок был насыщен и скидки существовали, а сейчас этого не наблюдается, — указали «Реальному времени» в турагентстве. Вместо поездок на Ближний Восток нам предложили рассмотреть азиатские направления. Например, девятидневный отпуск в Паттайе (Таиланд) обойдется минимум в 187 тыс. рублей, а на острове Пхукет — от 242 тыс.

«Обстановка постепенно стабилизируется»

В другом турагентстве нам также подтвердили — самой безопасной точкой на карте сейчас является Азия. Перелет и проживание на шесть ночей на Хайнане в Китае обойдется от 213 тысяч. Шри-Ланка на 10 дней на двоих будет стоить в 203 тысячи.

При этом, как крупнейший в мире импортер нефти, Китай зависит от стабильности в Персидском заливе для обеспечения своей энергетической безопасности. Пекин является ключевым потребителем иранской нефти. Любая эскалация военного конфликта в регионе, способная нарушить этот нефтяной поток — будь то прямые удары по иранским объектам, потенциальное закрытие Ормузского пролива или ужесточение санкций, — неминуемо спровоцирует сбой в энергетической системе КНР, считают эксперты. Это, в свою очередь, повлечет за собой каскадный эффект на производственные цепочки, транспортную логистику и ценообразование на широкий спектр товаров и услуг внутри Китая.

Создатель телеграм‑канала для туристов на Хайнане, проживающий на острове, сообщил «Реальному времени», что цены пока не выросли, однако их дальнейший рост не исключен.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

— Цены сейчас волатильны, поэтому дать точный прогноз на текущий момент крайне сложно. Тем не менее обстановка постепенно стабилизируется, и мы надеемся на скорое разрешение ситуации, — объяснил третий турагент. Девушка хотя и учитывала существующие риски, все‑таки порекомендовала нашему корреспонденту обратить внимание на отели в Египте. Отдых на шесть ночей на двоих там обойдется от 234 тыс. рублей. Помимо этого, специалист предложила варианты поездки в Тунис — от 154 тыс. рублей, в Марокко — от 252 тыс.

При этом на сайте бронирования авиабилетов при выборе Египта появляется предупреждение: «Мы рекомендуем туристам избегать посещения зон повышенного риска и близлежащих регионов, а также следовать указаниям местных властей».