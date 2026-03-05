Татарстан остался в топ-5 регионов по привлечению трудовых мигрантов

Регион обеспечил 2,2% от общего числа мигрантов в стране, численность которых насчитывается в 201,6 тысячи человек

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, в четвертом квартале 2025 года Татарстан занял пятое место в России по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов. Регион обеспечил 2,2% от общего числа мигрантов в стране, численность которых насчитывается в 201,6 тысячи человек.

Лидером по привлечению иностранной рабочей силы стала Москва с долей 26,4%. На втором месте оказалась Московская область, привлекшая 17,3% мигрантов. Третью позицию занял Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью — 13,1%. Четвертое место досталось Свердловской области с показателем 2,4%.

Анализ возрастной структуры показал, что среди мужчин-мигрантов преобладает группа 18–29 лет, а среди женщин — 40–49 лет.

Примечательно, что республика, по данным Росстата на октябрь, оказалась на том же пятом месте по привлечению иностранной рабочей силы среди регионов страны — те же 2,2%. Так, например, на начало августа в республике работали 132 гражданина Индии, а к октябрю эта численность выросла до 400 человек. Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова