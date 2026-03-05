Правительство России получило новые поручения от Путина по защите прав граждан

Основные направления работы включают защиту трудовых прав граждан, совершенствование медицинской помощи и поддержку отдельных категорий населения

Президент России Владимир Путин утвердил комплекс поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Основные направления работы включают защиту трудовых прав граждан, совершенствование медицинской помощи и поддержку отдельных категорий населения.

Теперь Роструд сможет через суд признавать, когда компании маскируют трудовые отношения под обычные договоры. Также проверят, не слишком ли много штрафов платят самозанятые.

Правительству поручено изучить возможность расширения перечня пациентов, получающих такую помощь, и рассмотреть изменение подходов к определению статуса паллиативных больных.

Для участников СВО планируется расширить механизм кредитных каникул, а также уточнить порядок выплат компенсаций членам их семей.

В социальной сфере правительство совместно с регионами проведет мониторинг качества предоставления социальных услуг, включая работу некоммерческих организаций. Отдельное внимание будет уделено вопросам трудоустройства инвалидов и борьбе с фиктивным трудоустройством.

Также в планах — совершенствование правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды, и повышение эффективности работы присяжных заседателей через усиление их защиты и пересмотр оснований для отмены оправдательных вердиктов.

Все поручения должны быть выполнены до 1 июля 2026 года.

Наталья Жирнова