В Казани отреставрируют здание Минцифры РТ за 171,7 млн рублей — его ремонтировали уже три года назад

На объекте культурного наследия обновят систему охраны, проведут работы по фасаду, канализации, отоплению и др.

Фото: Татьяна Демина

Три года назад в здании уже проводили ремонт и реставрацию

В Казани проведут реставрационно-ремонтные работы здания Минцифры Татарстана, расположенного по адресу: улица Кремлевская, 8. На эти работы выделят 171,7 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

В рамках контракта запланированы разноплановые работы: обновление охранно‑тревожной сигнализации, ремонт фасада, системы внутренней канализации и отопления, замена окон и дверей, обновление полов и выполнение отделочных работ.

Завершить основные работы подрядчик должен к 1 декабря 2026 года, а полное исполнение обязательств по контракту предусмотрено до 18 января 2027 года.



Три года назад ремонтом здания на Кремлевской уже занималось ГУП «Татлизинг». Изначально предполагаемая стоимость работ составляла до 120,8 млн руб., но в ходе тендера она снизилась на 607,1 тыс. руб. На тот момент состояние здания оценивалось как удовлетворительное.

Дом отстроили заново после пожара

Дом на ул. Кремлевской, 8 в Казани — объект культурного наследия республиканского значения, известный как здание главпочтамта 1913 года постройки, спроектированное архитекторами В.А. Трофимовым и Ф.П. Гавриловым, выполненное в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Почта располагается в нем до сих пор.

История здания началась в начале XIX века с дома Геронтьевых. После пожара 1842 года его отстроили заново по проекту архитектора П.Г. Пятницкого — двухэтажный дом в семь окон по фасаду. В 1862‑м надстроили правую часть с магазином и вторым этажом (четыре арочных окна), а в 1877‑м объект приобрел купец М.Ф. Сапожников.

В 1913 году дом перестроили и надстроили два этажа. Изначально он состоял из двух частей: левая (в семь окон) была основным объемом усадьбы в первой половине XIX века — с хозяйственным нижним и жилым верхним этажами.

В разные годы в здании размещались: редакция газеты «Знамя революции» (в период Гражданской войны), редакция ТатРОСТА и почта (в 1930‑е), а в годы Великой Отечественной войны — госпиталь.

Рената Валеева