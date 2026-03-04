Новости общества

В Казани отреставрируют здание Минцифры РТ за 171,7 млн рублей — его ремонтировали уже три года назад

16:33, 04.03.2026

На объекте культурного наследия обновят систему охраны, проведут работы по фасаду, канализации, отоплению и др.

Фото: Татьяна Демина

Три года назад в здании уже проводили ремонт и реставрацию

В Казани проведут реставрационно-ремонтные работы здания Минцифры Татарстана, расположенного по адресу: улица Кремлевская, 8. На эти работы выделят 171,7 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

В рамках контракта запланированы разноплановые работы: обновление охранно‑тревожной сигнализации, ремонт фасада, системы внутренней канализации и отопления, замена окон и дверей, обновление полов и выполнение отделочных работ.

Завершить основные работы подрядчик должен к 1 декабря 2026 года, а полное исполнение обязательств по контракту предусмотрено до 18 января 2027 года.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Три года назад ремонтом здания на Кремлевской уже занималось ГУП «Татлизинг». Изначально предполагаемая стоимость работ составляла до 120,8 млн руб., но в ходе тендера она снизилась на 607,1 тыс. руб. На тот момент состояние здания оценивалось как удовлетворительное.

Дом отстроили заново после пожара

Дом на ул. Кремлевской, 8 в Казани — объект культурного наследия республиканского значения, известный как здание главпочтамта 1913 года постройки, спроектированное архитекторами В.А. Трофимовым и Ф.П. Гавриловым, выполненное в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Почта располагается в нем до сих пор.

История здания началась в начале XIX века с дома Геронтьевых. После пожара 1842 года его отстроили заново по проекту архитектора П.Г. Пятницкого — двухэтажный дом в семь окон по фасаду. В 1862‑м надстроили правую часть с магазином и вторым этажом (четыре арочных окна), а в 1877‑м объект приобрел купец М.Ф. Сапожников.

В 1913 году дом перестроили и надстроили два этажа. Изначально он состоял из двух частей: левая (в семь окон) была основным объемом усадьбы в первой половине XIX века — с хозяйственным нижним и жилым верхним этажами.

В разные годы в здании размещались: редакция газеты «Знамя революции» (в период Гражданской войны), редакция ТатРОСТА и почта (в 1930‑е), а в годы Великой Отечественной войны — госпиталь.

Рената Валеева

