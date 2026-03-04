Товарооборот России и Венгрии снизился на 13%

О сокращении показателя по итогам прошлого года сообщил Владимир Путин на встрече с Петером Сийярто

Товарооборот между Россией и Венгрией по итогам прошлого года сократился на 13%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

— У нас, к сожалению, товарооборот несколько снизился, за прошлый год, по-моему, на 13% сократился, — заявил глава государства во время встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Встреча состоялась в рамках обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Ариана Ранцева