Товарооборот России и Венгрии снизился на 13%

21:29, 04.03.2026

О сокращении показателя по итогам прошлого года сообщил Владимир Путин на встрече с Петером Сийярто

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Товарооборот между Россией и Венгрией по итогам прошлого года сократился на 13%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

— У нас, к сожалению, товарооборот несколько снизился, за прошлый год, по-моему, на 13% сократился, — заявил глава государства во время встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Встреча состоялась в рамках обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее «Реальное время» писало, что товарооборот России и Египта может превысить $10 млрд.

Ариана Ранцева

ОбществоЭкономика

