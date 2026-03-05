Сотрудники «Флота РТ» подозреваются во взятках, их задержали

На них завели уголовные дела по двух статьям УК РФ

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Сотрудники АО «Флот Республики Татарстан» стали фигурантами уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Их задержали сотрудники УФСБ России по РТ, сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, подозреваемые использовали свои должностные полномочия для вымогательства денежных средств. Предприниматели, планировавшие оказывать услуги питания и фотографирования на речных судах, столкнулись с требованием незаконного вознаграждения со стороны представителей судоходной компании.

Следком Татарстана возбудил уголовное дело. Задержанные обвиняются в преступлениях по ч.5 и 6 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 и 4 чт.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ранее стало известно, что «Флот РТ» потратит 25 млн на теплоход, который СК признал неработоспособным.

Наталья Жирнова