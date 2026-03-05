«Предупрежден, значит, вооружен»: Фаттахов предупредил бугульминцев о растущем числе телефонных мошенников

За прошедший год в Бугульминском районе зарегистрировано более 900 случаев кражи

Фото: Динар Фатыхов

За прошедший год в Бугульминском районе зарегистрировано более 900 случаев телефонного мошенничества, в результате которых жители потеряли миллионы рублей.

Ситуация остается критической и в текущем году, сообщил глава района Дамир Фаттахов. Только за первые два месяца зафиксированы несколько крупных случаев обмана. В январе пенсионерка потеряла 5 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников, которые представились специалистами по проверке счетчиков. В феврале еще одна жительница района лишилась почти 2 миллионов рублей.

— Пожалуйста, доведите эту информацию до ваших родственников: предупрежден, значит, вооружен. — написал у себя в канале глава района.

Также сообщается, что мошенники похищают телеграм-аккаунты через «переезд чата».

Наталья Жирнова