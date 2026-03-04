Средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей

В 2025 году показатель вырос на 13,5%, в декабре достиг 139 727 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Среднемесячная номинальная заработная плата в России в 2025 году составила 100 360 рублей, что на 13,5% больше по сравнению с 2024 годом. Показатель впервые превысил отметку 100 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В декабре 2025 года средняя номинальная зарплата достигла 139 727 рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с декабрем 2024 года.

По итогам года наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности — 218,9 тыс. рублей, а также в добыче нефти и природного газа — 218,9 тыс. рублей. Ниже среднего значения зарплаты отмечены в образовании — 71,3 тыс. рублей, здравоохранении и социальных услугах — 81,7 тыс. рублей, гостиничном бизнесе и общественном питании — 61,9 тыс. рублей.

Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2026 года составил 25 255 рублей. По сравнению с январем 2025 года показатель вырос на 9% в номинальном выражении и на 2,8% — в реальном.

Просроченная задолженность по заработной плате на конец января 2026 года достигла 1,86 млрд рублей, сократившись за месяц на 8,5%. Ее объем оставался менее 1% месячного фонда оплаты труда работников организаций.

Ариана Ранцева