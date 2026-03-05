В Татарстане почти на 40% снизилось количество банкротств юрлиц
Согласно данным арбитражного суда Татарстана, количество заявлений в 2025 году, по сравнению с 2024-м, снизилось с 934 до 573 заявлений
В 2025 году арбитражный суд Татарстан отметил сокращение количества заявлений о банкротстве юридических лиц. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 38,6% — с 934 до 573 заявлений. Об этом стало известно на совещании по итогам работы суда за прошедший год.
В то же время в прошлом году было принято 16 346 заявлений о признании физлиц банкротами, что на 29,2% больше показателей 2024 года, при этом за год было рассмотрено 12 553 дела — рост на 45,4% по сравнению с предыдущим периодом.
Тенденция к снижению наблюдается и в других категориях судебных споров. Существенно сократилось количество дел по договорам энергоснабжения — на 36,6%. Падение также зафиксировано в сфере защиты интеллектуальных прав, где снижение составило 34,9%.
Наиболее заметное уменьшение отмечено в категории таможенных споров — падение достигло 52,1%. В сфере налоговых споров снижение оказалось менее существенным и составило 12,7%.
Напомним, что недавно на веб-площадке «РТС-тендер» продали белый Lexus RX300, ранее принадлежавший семье бывшего руководителя отдела СК по Приволжскому району Марселя Мустафина. Иномарку изъяли по решению казанского суда, который в марте 2025-го удовлетворил антикоррупционный иск прокурора Татарстана по активам на 30,7 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».