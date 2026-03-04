Стало известно, кто чаще покупает очки и линзы в России

Больше половины объема проданных товаров приходится на женщин

Фото: Динар Фатыхов

В России больше половины (63,6%) от общего объема проданных товаров оптики (очки, оправы, очковые и контактные линзы, солнцезащитные очки) в 2025 году приходится на женщин всех возрастов. Самая большая доля — у девушек 15—24 лет (16,2%), а минимальная — у пенсионерок от 65 лет (0,2%). Такие данные «Реальному времени» озвучили аналитики компании ITigris.

В свою очередь, 36,4% от общего объема продаж приходится на мужчин. Самый высокий показатель зафиксирован среди юношей 18—24 лет (9,4%), а самый низкий — у пенсионеров от 65 лет и старше (0,1%).

Подробнее о ситуации на рынке оптики, на сколько подорожали очки за год, почему снижаются продажи данных товаров для зрения и что будет с ценами на оптику дальше — в материале «Реального времени».

Никита Егоров