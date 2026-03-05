Новости общества

Сенат США не ограничил полномочия Дональда Трампа в военной операции в Иране

08:07, 05.03.2026

Критику действий Трампа выражали преимущественно демократы, подчеркивая опасность дальнейшей эскалации конфликта

Фото: Nik Shuliahin на Unsplash

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в проведении операций против Ирана, сообщает RT. Предложение группы демократов, предусматривающее обязательное согласие Конгресса на вступление в военный конфликт с Ираном, получило лишь 47 голосов поддержки, в то время как большинство — 53 сенатора — высказалось против.

Резолюция обязывала президента немедленно прекратить любую несанкционированную боевую активность в течение месяца, за исключением случаев непосредственной угрозы национальной безопасности США.

Критику действий Трампа выражали преимущественно демократы, подчеркивая опасность дальнейшей эскалации конфликта и отсутствие прозрачного обоснования целей операции. Республиканцы поддержали сохранение президентских полномочий, считая достаточным существующую процедуру оперативного реагирования на угрозы.

взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».

