Сенат США не ограничил полномочия Дональда Трампа в военной операции в Иране

Критику действий Трампа выражали преимущественно демократы, подчеркивая опасность дальнейшей эскалации конфликта

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в проведении операций против Ирана, сообщает RT. Предложение группы демократов, предусматривающее обязательное согласие Конгресса на вступление в военный конфликт с Ираном, получило лишь 47 голосов поддержки, в то время как большинство — 53 сенатора — высказалось против.

Резолюция обязывала президента немедленно прекратить любую несанкционированную боевую активность в течение месяца, за исключением случаев непосредственной угрозы национальной безопасности США.

Критику действий Трампа выражали преимущественно демократы, подчеркивая опасность дальнейшей эскалации конфликта и отсутствие прозрачного обоснования целей операции. Республиканцы поддержали сохранение президентских полномочий, считая достаточным существующую процедуру оперативного реагирования на угрозы.

Президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова