Арбитражный суд РТ взыскал в 2025 году около 218 млрд рублей, но исполнено менее 2%

Фото: Реальное время

В Арбитражном суде РТ зафиксирован значительный разрыв между вынесением судебных решений и их реальным исполнением. За 2025 год общая сумма денежных средств, взысканных судьями, превысила 218 миллиардов рублей, однако принудительно исполнено менее 2% судебных актов. Об этом сообщил председатель АС РТ Виталий Гильмутдинов.

По данным службы судебных приставов и банков, было возвращено 594 исполнительных документа на общую сумму 26 миллионов рублей. При этом в статистику не вошли случаи добровольного исполнения судебных решений, а также документы, связанные с требованиями кредиторов о несостоятельности.

Всего в бюджет республики поступило 1,335 миллиарда рублей в виде госпошлин.

— Вместе с тем очевидно, что проблема исполняемости судебных актов по-прежнему остается одной из актуальнейших с точки зрения оценки эффективности работы судебной системы, — заявил Гильмутдинов.

Наталья Жирнова