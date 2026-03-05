С торгов за 4,3 млн рублей продали изъятый в пользу РФ Lexus жены казанского экс-офицера СК

Победу в борьбе за отчужденную в доход РФ иномарку одержала компания из Рязани

Фото: Ирина Плотникова

Накануне на веб-площадке «РТС-тендер» продали белый Lexus RX300, ранее принадлежавший семье бывшего руководителя отдела СК по Приволжскому району Марселя Мустафина. Иномарку изъяли по решению казанского суда, который в марте 2025-го удовлетворил антикоррупционный иск прокурора Татарстана по активам на 30,7 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», автомобиль 2018 года выпуска, который приставы увозили без ключей, удалось реализовать со второй попытки. Декабрьский аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок, зато для участия в назначенных на 4 марта торгах было подано более 25 заявок, из которых две не были допущены. Еще 10 претендентов сами отозвали свои предложения до начала торгов.

Если в декабре Lexus RX300 предлагали по стартовой цене 3 млн 124 тысячи рублей, то на повторных торгах цена снизилась до 2 млн 186 тысяч рублей. А в процессе вчерашнего электронного аукциона она взлетела до 4 млн 264,5 тысячи рублей. Победителем признан Наиль Харисов в лице компании «Аукционный брокер», зарегистрированный в Рязани.

скриншот сайта torgi.gov.ru

Напомним, требования прокуратуры Татарстана Советский райсуд Казани год назад удовлетворил частично — постановил взыскать в доход государства нежилое помещение площадью 138 кв. м в Казани и вышеуказанный Lexus, оформленные на супругу подполковника Мустафина, а также участок 0,13 га с коттеджем и баней в казанском поселке Алтан, номинальным владельцем которых числился бывший одноклассник следователя. Кроме того, с супругов Мустафиных солидарно взыскали доход от продажи «двушки» в одном из ЖК в Турции — на 2,7 млн рублей.

После вынесения этого решения подполковник СК ушел в отставку — с поста замначальника следственного отдела в Нижнем Новгороде. В Нижегородскую область из Татарстана он мигрировал на фоне проверки надзорного ведомства, итогом которой и стал иск о несоответствии доходов и расходов с изъятием «нетрудовых» активов.

В октябре 2025-го Верховный суд Татарстана утвердил постановление Советского райсуда по этому делу. В феврале 2026-го с этим согласилась и кассационная инстанция.

В настоящее время в том же Советском райсуде Казани рассматривают еще два резонансных иска прокурора РТ Альберта Суяргулова — к бывшему вице-премьеру республики Энгелю Фаттахову и арбитражному судье в отставке Аделю Минапову.