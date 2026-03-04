Новости общества

McDonald's зарегистрировал в России товарный знак McWrap

19:59, 04.03.2026

Данные о регистрации опубликованы в материалах Роспатента

Американская компания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак McWrap. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно информации, заявка на регистрацию была подана из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс корпорейшн». Товарный знак зарегистрирован по одному классу — №30 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень вошли сэндвичи с мясом, свининой, говядиной, рыбой и курицей, а также бургеры, гамбургеры, роллы и чизбургеры.

Данные о регистрации содержатся в материалах Роспатента.

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.

Ариана Ранцева

