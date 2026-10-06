«Попытка реанимировать имидж»: Мирошник — об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Посол по особым поручениям МИД РФ считает, что неудачные действия Киева подтверждают неэффективность западных вложений в поддержку Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал массовую атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье попыткой Владимира Зеленского «реанимировать свой имидж».

По его мнению, украинский лидер в рамках своей террористической войны стремится использовать предоставленные Западом военные возможности для атак по гражданским объектам.

— На фоне все более явно проступающей неспособности реализовать задуманное он совершает конвульсивные попытки реанимировать свой «несгибаемый имидж» перед внешними спонсорами. Выходит плохо, — написал Мирошник в соцсетях.

Он также подчеркнул, что неудачные действия Киева подтверждают неэффективность западных вложений в поддержку Украины.

Напомним, сегодня в ночные и утренние часы Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке вражеских БПЛА.