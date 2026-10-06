На трассе Казань — Шемордан демонтируют обрушившийся пешеходный переход

Пока движение на участке временно перекрыто, организован объезд через дорогу М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы

На автодороге Казань — Шемордан на 19-м километре идут работы по демонтажу пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщил Минтранс Татарстана.

Переход построен в 2021 году, его длина составляет 40,3 погонного метра. Сейчас пролет снимают кранами с опор, чтобы затем вывезти с дороги и обследовать на предмет возможности дальнейшего использования. После этого движение планируют открыть.

Пока движение на участке временно перекрыто, организован объезд через дорогу М-7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы.

Напомним, обрушение надземного пешеходного перехода произошло в связи с наездом грузового автомобиля на несущую опору конструкции. В результате пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика.

Алсу Сабирзанова