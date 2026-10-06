В Татарстане задержан замначальника отдела уголовного розыска по подозрению в коррупции

Сегодня суд Челнов изберет Олесю Ямпольскому меру пресечения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане задержали замначальника отдела БОП УГРО МВД по РТ Олеся Ямпольского, подозреваемого в получении взятки. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, оперативники собственной безопасности и УФСБ РФ предварительно установили причастность полицейского к противоправной деятельности: он получил вознаграждение через посредников за непринятие мер против организаторов незаконной деятельности на территории Казани и Набережных Челнов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Если вина будет доказана, сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Сегодня суд Челнов изберет Олесю Ямпольскому меру пресечения.

Ранее суд Татарстана поправил приговор по делу экс-зампрокурора Казани.

Зульфат Шафигуллин