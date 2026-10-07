Арский «Водоканал» выплатил 3,1 млн рублей задолженности

Организация оплатила долг за негативное воздействие на окружающую среду после решения суда

Фото: Максим Платонов

ООО «Водоканал-Сервис» погасило более 3,1 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) после решения суда. Об этом сообщили в межрегиональном отделе информационно-аналитического обеспечения Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Из общей суммы 2,2 млн рублей составлял основной долг за 2023 год, еще свыше 949 тыс. рублей — начисленные пени за просрочку платежа.

Волжско-Камское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Татарстана после того, как предприятие проигнорировало требование о добровольном погашении задолженности. Суд полностью поддержал ведомство. Всю сумму, включая пени, компания выплатила после вынесения решения.

ООО «Водоканал-Сервис» зарегистрирован в Арском районе Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 татарстанских районов получили более 70 предупреждений за незаконную передачу коммунальных сетей. В списке значится и Арский район.

Зульфат Шафигуллин