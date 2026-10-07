На участке рухнувшего надземного перехода на Мамадышском тракте установят светофор
В настоящее время ведется разработка схемы организации дорожного движения
На участке рухнувшего надземного перехода на Мамадышском тракте под Казанью установят светофор. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Сейчас специалисты ведомства работают над проектом схемы организации пешеходного перехода данного участка дороги.
— В настоящее время ведется разработка схемы организации дорожного движения, включая установку светофора для обеспечения безопасного пересечения автодороги пешеходами. Проект схемы будет согласован с Госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан, — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент движение на автодороге Казань — Шемордан для транспортных средств восстановлено, работы по демонтажу рухнувшего надземного пешеходного перехода завершены ночью.
Напомним, накануне на одном из участков Мамадышского тракта рядом с Кощаково грузовик снес надземный пешеходный переход. В результате инцидента пострадали двое — водитель и пассажир грузового транспорта.
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