Два человека пострадали после обрушения надземного перехода под Казанью
Причиной инцидента стал наезд грузового автомобиля на несущую опору конструкции
Обрушение надземного пешеходного перехода произошло в связи с наездом грузового автомобиля на несущую опору конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Происшествие привело к частичному падению моста на дорожное полотно. На место направлены спасатели Казанского ПСО МЧС России, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и медики. Движение по трассе Казань — Шемордан в районе села ограничено, организован объезд.
Пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по этому участку трассы и следить за обновлениями оперативной информации.
Напомним, прокуратура Пестречинского района уже организовала проверку по ситуации с обрушением надземного пешеходного перехода на Мамадышском тракте.
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