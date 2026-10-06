Два человека пострадали после обрушения надземного перехода под Казанью

Причиной инцидента стал наезд грузового автомобиля на несущую опору конструкции

Обрушение надземного пешеходного перехода произошло в связи с наездом грузового автомобиля на несущую опору конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Происшествие привело к частичному падению моста на дорожное полотно. На место направлены спасатели Казанского ПСО МЧС России, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и медики. Движение по трассе Казань — Шемордан в районе села ограничено, организован объезд.

Пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по этому участку трассы и следить за обновлениями оперативной информации.

Напомним, прокуратура Пестречинского района уже организовала проверку по ситуации с обрушением надземного пешеходного перехода на Мамадышском тракте.

Зульфат Шафигуллин