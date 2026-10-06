На Мамадышском тракте под Казанью рухнул надземный пешеходный переход

Прокуратура Пестречинского района организовала проверку

На Мамадышском тракте под Казанью рухнул надземный пешеходный переход. Прокуратура Пестречинского района организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился на трассе вблизи села Кощаково. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что самосвал снес надземный переход. В данный момент проезд на этом участке Мамадышского тракта затруднен по всем полосам в обе стороны.

На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев для выяснения обстоятельств случившегося.

— Надзорное ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры, и при наличии к тому оснований примет решение о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Зульфат Шафигуллин