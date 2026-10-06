На Мамадышском тракте под Казанью рухнул надземный пешеходный переход
Прокуратура Пестречинского района организовала проверку
На Мамадышском тракте под Казанью рухнул надземный пешеходный переход. Прокуратура Пестречинского района организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент случился на трассе вблизи села Кощаково. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что самосвал снес надземный переход. В данный момент проезд на этом участке Мамадышского тракта затруднен по всем полосам в обе стороны.
На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев для выяснения обстоятельств случившегося.
— Надзорное ведомство даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание объекта дорожной инфраструктуры, и при наличии к тому оснований примет решение о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
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