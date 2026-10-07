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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более шести часов

08:43, 07.10.2026

Ограничения действовали с 02.03 мск по 08.40 мск

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более шести часов
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более шести часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали с 02.03 мск по 08.40 мск. Также закрывались аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Сейчас все ограничения в Татарстане сняты.

Отметим, что режим беспилотной опасности ночью вводился в шести соседних с Татарстаном регионах.

Зульфат Шафигуллин

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