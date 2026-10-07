В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более шести часов
Ограничения действовали с 02.03 мск по 08.40 мск
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более шести часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали с 02.03 мск по 08.40 мск. Также закрывались аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Сейчас все ограничения в Татарстане сняты.
Отметим, что режим беспилотной опасности ночью вводился в шести соседних с Татарстаном регионах.
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