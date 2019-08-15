Суд признал Евгению Даутову банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал экс-главу «Спурт Банка» Евгению Даутову банкротом.

В отношении нее открыто конкурсное производство, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Ранее конкурсный управляющий Даутовой рассказал, что невозможно провести проверку наличия и отсутствия признаков ее преднамеренного банкротства из-за недостаточности документов, необходимых для проведения проверки.

3 июня этого года Вахитовский районный суд приговорил экс-главу «Спурта» Евгению Даутову к реальному сроку в 3 года и 1 месяц колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности. В то же время суд постановил отклонить гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на сумму в 2,9 млрд рублей. Подробнее о вынесенном приговоре — в материале «Реального времени».

