Над Россией за сутки сбили 17 украинских ракет «Фламинго»

Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ

Фото: Татьяна Демина

Над территорией России за прошедшие сутки сбили 1750 украинских БПЛА и 17 ракет «Фламинго». Об этом сообщили в дневной сводке Минобороны РФ.

Также в ведомстве заявили об уничтожении двух управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. При этом ранее сообщалось, что в период с 20.00 мск 5 октября до 9.00 мск 6 октября силами ПВО были сбиты 868 вражеских беспилотников.

Минобороны добавляет, что ВС РФ освободили населенный пункт Голубково Запорожской области и 52 здания в Доброполье ДНР.

Напомним, сегодня в ночные и утренние часы Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал массовый налет беспилотников «попыткой Владимира Зеленского реанимировать имидж».

Зульфат Шафигуллин