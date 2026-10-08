Дата-центр «Яндекса» под Рязанью остановил свою работу из-за пожара
Часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей
Работа дата-центра «Яндекса» в Сасово полностью остановлена из-за пожара, часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В результате инцидента пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия.
Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили полную остановку работы объекта. Компания не уточняет, какие именно сервисы работают с перебоями и сколько времени потребуется на восстановление.
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