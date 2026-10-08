Дата-центр «Яндекса» под Рязанью остановил свою работу из-за пожара

Часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей

Работа дата-центра «Яндекса» в Сасово полностью остановлена из-за пожара, часть сервисов компании может быть недоступна для пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате инцидента пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия.

Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили полную остановку работы объекта. Компания не уточняет, какие именно сервисы работают с перебоями и сколько времени потребуется на восстановление.

Зульфат Шафигуллин