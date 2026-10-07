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В Татарстане действует режим беспилотной опасности

06:51, 07.10.2026

Ограничения введены с 02.03 мск

В Татарстане действует режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

С 02.03 мск на всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Аналогичные ограничения введены в шести соседних с Татарстаном регионах — Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Кировской областях.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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