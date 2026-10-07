В Татарстане действует режим беспилотной опасности
Ограничения введены с 02.03 мск
С 02.03 мск на всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.
Аналогичные ограничения введены в шести соседних с Татарстаном регионах — Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и Кировской областях.
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