В соседней с Татарстаном Самарской области сбили БПЛА

Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ

Фото: Дарья Пинегина

В соседней с Татарстаном Самарской области сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ без уточнения количества уничтоженных беспилотников отдельно по каждому региону.

В ночные часы на территории Самарской области и еще пяти соседних с Татарстаном регионах объявляли режим беспилотной опасности. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев не сообщал о сбитиях БПЛА на территории области.

Всего в течение прошедшей ночи, с 5 на 6 октября, над территорией России уничтожили 311 украинских беспилотных аппаратов. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, ночью в Татарстане более шести часов действовал режим беспилотной опасности. В республике временно закрывались все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Сейчас все ограничения в Татарстане уже сняты.

Зульфат Шафигуллин