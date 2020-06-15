Большая распродажа «Спурта»: долги казанского застройщика, кировских автоторговцев и уфимского ЦУМа

Распродажа на миллиард

Конкурсный управляющий рухнувшего АКБ «Спурт» Евгении Даутовой, Агентство по страхованию вкладов, выставил на торги права требования к различным кредиторам на довольно крупную сумму — начальная цена всех 44 лотов составляет почти 2,4 млрд рублей, совокупная сумма требований — около 2,6 млрд рублей. Таким образом, первоначально долги выставлены с дисконтом всего в 10%. Но, согласно графику торгов, цену на различные лоты со временем могут скинуть до отметки от 77,6% до 33,5% от первоначальной цены.

Заявки на торги начнут принимать уже на этой неделе, 17 июня — на площадке АО «Российский аукционный дом». Прием заявок продлится до 10 сентября. При этом в отношении многих должников уже проводятся процедуры банкротства на различных стадиях.

Напомним, что «Спурт» признали банкротом в июле 2017 года. Всего в реестр кредиторов включены требования на 11 млрд рублей, на проведение расчетов с ними за время конкурсного производства банк направил 2,4 миллиарда.

Фото Максима Платонова

Кто именно должен «Спурту»

Самый крупный лот — долги другой крупной рухнувшей бизнес-империи Татарстана, застройщика «ФОН» Анатолия Ливады. «Спурт» продает права требования к самому Ливаде, в отношении которого введена процедура банкротства, к директору «Фон-Ривьеры» Диане Ахметзяновой (тоже личный банкрот) и еще восьми связанным с Ливадой компаниям, в том числе «Фон-Ривьере» и застройщику одноименного ЖК «Царицынский бугор». Все вместе они должны банку 778 млн рублей.



Второй по величине должник — АО «Васильевский стекольный завод» — он должен «Спурту» 590,6 млн рублей. Завод обанкротили в 2019 году по иску АСВ от лица «Татагропромбанка».



Второй по величине должник — АО «Васильевский стекольный завод» — он должен «Спурту» 590,6 млн рублей. Фото elitat.ru

Третьим по величине долгом из выставленных на торги являются права требования к ООО «Проинвест» — судя по всему, речь идет о представительстве в России одноименной строительной организации из Венгрии. Эта компания известна, например, как застройщик хирургического и акушерско-гинекологического корпусов больницы имени Г.Г. Куватова и Республиканского онкологического диспансера в Башкирии. Долг перед «Спуртом» у этой компании составляет 430 млн рублей.

«Спурт» в 2018—2020 годах судился с башкирским ОАО «ЦУМ» и выиграл в трех инстанциях. Согласно материалам дела, «Спурт» выдал застройщику кредит в 6,2 млн евро, при этом в залог по кредиту попали здания и земельный участок в Уфе по улице Карла Маркса, 23 — это как раз уфимский ЦУМ. На эту недвижимость суд также обратил взыскание, хотя в объявлении о продаже она не упоминается.



Также крупными должниками банка являются кировское ООО «Ферронордик-Ф», связанное с ней ООО «ФН-К» и владелец как минимум 10% этих компаний Валерий Анохин — объем требований к ним составляет 389 млн рублей, продается этот долг одним лотом. Компании занимаются продажей автомобилей и также кредитовались в «Спурте», а в залог пошли здания автосалонов и автомобили.

Крупным должником банка является кировское ООО «Ферронордик-Ф». Фото yandex.ru

Еще один серьезный должник «Спурта» — ООО «Импэк», застройщик ЖК «Евразия» на улице Краснококшайской в Казани. Его долг перед «Спуртом» составляет 150 млн рублей. Сама компания зарегистрирована по адресу Спартаковская, 2, где размещались многие организации, связанные с «Татфондбанком». С 2018 года компания является банкротом.

Интересно, что в числе должников есть АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики», правда, с небольшой суммой долга — в 2,7 млн рублей. В лоте упоминается лишь ряд кредитных договоров, однако в марте 2020 года «Спурт» подал на это агентство в суд.

Александр Артемьев