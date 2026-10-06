Более 100 БПЛА ликвидированы на подлете к Москве

В ночь на 6 октября в сторону столицы летели 650 беспилотников, сообщил Собянин

С 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть аппаратов была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, еще 105 БПЛА ликвидированы на подлете к столице.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В связи с атакой московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский приостанавливали прием и отправку рейсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем, нескольких пострадавших и попадании обломков БПЛА в различные гражданские объекты.

Зульфат Шафигуллин