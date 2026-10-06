Часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки БПЛА
В большинстве населенных пунктов округа электроснабжение уже восстановлено
Часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева.
По словам чиновника, службы уже приступили к восстановлению электроснабжения. Инцидент произошел из-за повреждения линии ЛЭП.
— Ночью возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА. Электроснабжение уже восстановлено в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и селе Красный Путь. В Лобаново аварийные бригады продолжают работу, — написала Хрусталева в соцсетях.
Глава округа сообщила о семи пострадавших в результате атаки беспилотников на Домодедово.
Напомним, сегодня в ночные и утренние часы Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал массовый налет беспилотников «попыткой Владимира Зеленского реанимировать имидж».
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