Часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки БПЛА

В большинстве населенных пунктов округа электроснабжение уже восстановлено

Фото: Максим Платонов

Часть подмосковного Домодедово осталась без электричества после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

По словам чиновника, службы уже приступили к восстановлению электроснабжения. Инцидент произошел из-за повреждения линии ЛЭП.

— Ночью возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА. Электроснабжение уже восстановлено в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и селе Красный Путь. В Лобаново аварийные бригады продолжают работу, — написала Хрусталева в соцсетях.

Глава округа сообщила о семи пострадавших в результате атаки беспилотников на Домодедово.

Напомним, сегодня в ночные и утренние часы Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал массовый налет беспилотников «попыткой Владимира Зеленского реанимировать имидж».

Зульфат Шафигуллин