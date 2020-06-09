Акции КЗСК банкира Даутовой хотят продать за 30 миллионов

Фото: Максим Платонов

Три банкрота в одной новости

Финансовый управляющий экс-председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой обнародовал стоимость акций обанкротившегося ОАО «Казанский завод синтетического каучука», которые принадлежат бывшему банкиру, но находятся в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Сообщение появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Начальная стоимость акций составляет 30 449 290 рублей при цене по 10 рублей за каждую. То есть на продажу будут выставлены чуть более 3 миллионов акций. Дата торгов пока не определена.

Это будут первые торги имуществом Даутовой с 22 августа 2019 года, когда Арбитражный суд Татарстана признал ее банкротом и ввел процедуру реализации собственности. Признаков преднамеренного банкротства экс-главы обанкротившегося банка «Спурт» ее финансовый управляющий не нашел. 13 августа должно состояться судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего и вопроса о продлении или завершении процедуры реализации имущества (которая, по факту, еще и не начиналась).

Смена «конкурсника» и возобновление деятельности

КЗСК был объявлен банкротом чуть раньше, чем произошло банкротство Даутовой как физлица, — в июле 2019 года. За признание завода несостоятельным выступал основной кредитор — ВЭБ.РФ, ему принадлежит более 70% долга (3,7 млрд рублей). Вопрос о завершении или продлении срока конкурсного производства рассмотрят 24 августа.

В апреле у КЗСК сменился конкурсный управляющий — вместо Ольги Рушицкой им стал Петр Науменко. Об этом «Реальное время» писало еще в марте. Причины не назывались, в пресс-службе ВЭБ.РФ лишь отметили, что госкорпорация заинтересована в сохранении текущей деятельности предприятия и действует в рамках ранее утвержденной стратегии. «В рамках конкурсного производства нами принимаются наиболее оптимальные решения для этого», — подчеркивалось в ответе ВЭБ.РФ.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Даутовой с 2013 года принадлежат 30% в КЗСК. Еще 19,99% принадлежат ООО «ГАЗ-маркет», 11,28% — Дамиру Абдуллину, 18,73% — Ильгаму Сафину.

КЗСК входит в перечень стратегических оборонных предприятий России. В ноябре прошлого года стало известно, что Казанский завод синтетического каучука возобновит свое производство, но этого пока не произошло. Правда, «АО «Синтез» и конкурсный управляющий КЗСК уже заключили договор о взаимодействии для возобновления деятельности завода и закупки сырья.

А что сама Даутова?

Три года назад ЦБ РФ ввел временную администрацию в банке «Спурт», которым руководила Евгения Даутова. Через некоторое время он лишился лицензии, а потом его признали банкротом.

В минувшем году банкротом признали и главу «Спурта» Евгению Даутову, которая сейчас отбывает наказание за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности — ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Ущерб, нанесенный ею, оценили в 2,9 миллиарда рублей.



Приговор вступил в силу в ноябре 2019-го, а в апреле суд постановил освободить осужденную досрочно. Однако это решение суда пока не вступило в силу, так как его обжаловал представитель потерпевшего по уголовному делу Агентства по страхованию вкладов.

24 апреля этого года АСВ потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт». Всего ведомство потребовало взыскать с них 4,68 млрд рублей.

Дарья Пинегина