Зампрокурора Татарстана вернул на допрасследование «дело Шевыревых»

Срок следствия по двум покушениям на сноху ВИП-дорожника продлен до конца октября

Момент нападения на Ирину Шевыреву попал на камеры окрестных домов. Фото: стоп-кадр видео МВД РФ

На следующей неделе исполнится ровно год со дня жестокого нападения «велокиллера» с ножом на Ирину Шевыреву у казанской гимназии №94. В ходе расследования этого покушения силовики установили еще одно — с наездом на ту же жертву на электросамокате — и еще в середине сентября направили дело с окончательным обвинением на утверждение в прокуратуру Татарстана. Однако 21 сентября зампрокурора республики вынес постановление о возврате дела в Следком, а 23-го прокурор РТ отклонил жалобу следствия на это решение. Об этом журналисту «Реального времени» стало известно в ходе судебного процесса по продлению меры пресечения тому самому «велокиллеру».

На сей раз ходатайство следствия о продлении ареста бывшему спасателю Рафису Султанову было подано не в районный суд Казани, а в Верховный суд республики. Поскольку речь шла о его содержании под стражей на срок свыше года.

Рафис Султанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам Султанов, как и раньше, против ходатайства не возражал. Его адвокат по назначению поддержала ту же позицию. В результате суд продлил посадку Султанова в СИЗО до 28 октября, поскольку именно на этот срок после возврата дела прокуратурой продлили предварительное расследование.

Из оглашенных судьей документов выяснилось — на заседание по мере пресечения приглашали потерпевшую с ее адвокатом, но те прийти не пожелали. Также прозвучало, что после возврата материалов на допрасследование всем фигурантам повторно предъявили окончательное обвинение и допросили их. За рамками процесса журналисту «Реального времени» удалось выяснить, что одним из оснований для возврата дела в постановлении прокуратуры указывали отсутствие процессуальной оценки следствия в отношении так называемых номинальных руководителей компаний, роль бенефициара которых силовики примеряли к главному фигуранту дела — Станиславу Шевыреву, свекру потерпевшей, официально занимающему скромный пост замдиректора компании «Волга-Автодор».

Обвиняемый Станислав Шевырев и следователь Айрат Гиниятуллин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее Следком направлял поручение экономической полиции МВД Татарстана — проверить финансово-хозяйственную деятельность указанной компании на предмет соблюдения законодательства. По результатам исполнения поручения никаких экономических эпизодов в «деле Шевыревых» не появилось.

Что касается Шевырева, то за год следствия ему по решению судов планомерно смягчали меру пресечения — сначала освободили из СИЗО, потом из-под домашнего ареста, а 12 августа Советский райсуд Казани смягчил и запрет определенных действий, разрешив ВИП-дорожнику покидать дом в любое время суток. На заседании Шевырев и его адвокаты уверяли, что его присутствие и контроль на объектах ООО «Волга-Автодор», в том числе по бюджетным контрактам, необходимы даже в ночное время суток. Однако в начале сентября это решение отменил Верховный суд Татарстана, вновь запретив обвиняемому в двух покушениях покидать жилище с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Сегодня при рассмотрении нового ходатайства СК о продлении срока запрета определенных действий Советский райсуд повторно разрешил Шевыреву работать по ночам. Согласится ли с этим апелляционная инстанция — покажет время.

Станислав Шевырев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время обвиняемые повторно знакомятся с материалами своего дела. Султанов уже завершил эту процедуру. «Среди подсудимых не ознакомились 1-2 человека», — информировал накануне Верховный суд РТ представитель Следкома, давая понять, что и повторное следствие — на финишной прямой.

Напомним, в окончательном обвинении по делу фигурируют два эпизода нападений на супругу Ивана Шевырева, сына татарстанского ВИП-дорожника:

Первый эпизод квалифицирован как покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе группы (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 111 УК РФ): по версии следствия, 7 ноября 2024-го на Шевыреву наехал Рафис Султанов на электросамокате. Местом преступления стала территория близ детского сада на улице Баруди, причем цель самокатчику поставили четкую — имитировать случайное ДТП, но с тяжкими последствиями для здоровья женщины. Наезду предшествовала слежка за будущей жертвой. При том наезде Шевырева фактически не пострадала, однако, по версии силовиков, за эту попытку сотрудник службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Булат Галлямов получил 10 млн рублей, из которых 2 млн рублей передал непосредственному исполнителю-самокатчику Султанову, а где-то по 100 тысяч соучастникам слежки, в частности Глебу Федюшкову.

Андрей Черкасин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Машинист техники ООО «Мосты и дороги» Федюшков был задержан последним из фигурантов этого дела — в июне 2026-го. При этом еще до избрания меры пресечения его взяли под госзащиту. Такие же меры еще на старте следствия были приняты в отношении Галлямова.

Второй эпизод нападения 14 октября 2025 года произошел у гимназии №94 Казани — камеры соседних домов зафиксировали, как мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом, нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Видео прибытия на тот момент неизвестного к месту будущего преступления на электровелосипеде и отход этого «велокиллера» также служит доказательством дела, которое практически сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину.

Согласно обвинению, нападавшим вновь выступил Рафис Султанов, бывший сотрудник МЧС, которому, по его же словам, обещали заплатить не меньше 40 млн рублей за ликвидацию Шевыревой. По факту дали 900 тысяч рублей, чтобы покинул страну. Напомним, задерживали Султанова на территории Таджикистана, причем спецслужбы двух государств поставили рекорд экстрадиции, поскольку уже через несколько дней «велокиллер» оказался в СИЗО Казани. В ходе следствия он признал оба эпизода преступлений, а сегодня не возражал и против дальнейшего продления срока ареста.

Бурихон Хамидов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под стражей, кроме Султанова, находятся неофициальный сотрудник компании «Волга-Автодор» Бурихон Хамидов и пенсионер МВД Андрей Черкасин, который некогда числился бенефициаром той же организации, а позже возглавлял в ней службу безопасности. Шестым фигурантом этого дела, с учетом Федюшкова, является свекор потерпевшей Станислав Шевырев. Преследование его сына силовики прекратили за непричастностью к преступлению.

Из шестерки фигурантов вину признают Султанов и попавшие под госзащиту Галлямов и Федюшков. Хамидов с обвинением согласен частично, Шевырев его полностью отрицает. Черкасин ранее частично признавал вину, но после предъявления окончательного обвинения от дачи показаний отказался.

Мотивом заказных покушений силовики считают личную неприязнь.

Ирина Плотникова