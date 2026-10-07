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Движение по трассе Казань — Шемордан восстановлено

08:07, 07.10.2026

Затруднения после обрушения надземного перехода устранены

Движение по трассе Казань — Шемордан восстановлено
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Движение по трассе Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана восстановлено. Об этом сообщил глава района Раис Сулейманов.

Затруднения после обрушения надземного перехода устранены.

Напомним, накануне на одном из участков Мамадышского тракта рядом с Кощаково грузовик снес надземный пешеходный переход. В результате инцидента пострадали двое — водитель и пассажир грузового транспорта.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Сообщалось, что рабочие начали демонтаж разрушенной конструкции. На время разбора завала движение на трассе Казань — Шемордан осуществлялось по объездной дороге.

Зульфат Шафигуллин

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