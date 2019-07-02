Евгения Даутова: «Менеджеры «Ростеха» заявляли, что готовы выкупить заводы с торгов через банкротство»

Эксклюзив «Реального времени»: версия осужденной экс-главы «Спурта» и ее брата о выживании КЗСК, обещаниях Минпромторга и молчании ВЭБа

Фото: Максим Платонов

План по банкротству и покупке с торгов имущества банка «Спурт», Казанского завода синтетического каучука и его «брата» ОАО «КЗСК-Силикон» был разработан еще в 2017 году параллельно с проектами спасения тех же компаний. Об этом свидетельствуют документы, переданные в редакцию «Реального времени» по просьбе осужденной экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой, с ее пояснениями. Банкир оспаривает свой приговор и даже из СИЗО продолжает отстаивать интересы уникального для России производства. А в это время КЗСК продолжает выполнять государственный оборонный заказ наперекор уголовным делам, арестованным счетам и угрозе банкротства.

«Считаю приговор несправедливым»



Комментировать условия содержания в СИЗО Казани Евгения Даутова не стала. Зато охотно ответила на другие вопросы, которые «Реальное время» адресовало осужденной через ее адвоката Олега Шемаева. Четвертую неделю экс-глава «Спурта» находится под стражей. Покидает изолятор под конвоем лишь для поездок в суд, где знакомится с материалами дела. На прошлой неделе ей исполнилось 62.

...В 2002-м Евгения Даутова стала в Татарстане «Руководителем года» — лауреатом одноименного конкурса в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации». 6 июня 2019-го казанский суд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовых отчетов на посту главы банка «Спурт».

В тот же день Евгения Валентиновна написала жалобу: «Считаю приговор несправедливым». Ранее банкир полностью признала вину и в суде объяснила — нарушила закон лишь ради выполнения федеральной целевой программы по импортозамещению стратегических сырьевых оборонных материалов. Внешэкономбанк в 2016 году без объяснений заморозил кредитную линию на строительство завода «КЗСК-Силикон», после этого несколько региональных банков, финансировавших КЗСК, схлопнулись. Напомним, в 2014 году ВЭБ обязался выделить на проект частно-государственного партнерства 7,8 млрд рублей. Кредитная линия открывалась на 12 лет, однако к 2016 году перечислили лишь 3,7 млрд, и стройка встала.

В 2014 году ВЭБ обязался выделить на проект частно-государственного партнерства 7,8 млрд рублей. Кредитная линия открывалась на 12 лет, однако к 2016 году перечислили лишь 3,7 млрд. Фото wikipedia.org

Доля Росимущества в ОАО «КЗСК-Силикон» составляла 49%, доля КЗСК — 51%, однако материально тянуть проект государственно-частного партнерства пришлось почему-то лишь одной стороне. Тогда-то Даутова как председатель совета директоров КЗСК и предправления банка «Спурт» и пошла на нарушение нормативов Центробанка ради кредитования «Силикона» через технические компании группы КЗСК. В ходе расследования уголовного дела Следком установил — на личные нужды и не связанные со строительством цели обвиняемая деньги не направляла, «дыры» в ее банке за счет необеспеченных займов как в «Интехе» и «Татфондбанке» не было, однако летом 2017-го «Спурт» лишился лицензии.

По оценке самой ныне осужденной, ей не хватило времени для переговоров и получения хотя бы 2 млрд рублей. Однако шансы избежать банкротства КЗСК есть и сейчас.

«У «Ростеха» было желание купить дешево с торгов при банкротстве»

Чтобы спасти уже вложенные средства и вернуть на заводы жизнь, нужно утвердить план оздоровления КЗСК, считает Евгения Даутова и предлагает рассмотреть его основные параметры: реструктуризация налогов, получение субсидий, увеличение капитала общества путем проведения допэмиссии (возможна частичная конвертация долгов в акции и оплата акций имуществом завода, находящемся на балансе АКБ «Спурт»), получение оборотных средств под новый баланс.

«После проведения этих мероприятий возможно увеличение выручки ОАО «КЗСК» до 5 млрд рублей (в 2016-м она составила 2,1 млрд)», — отмечает осужденная топ-менеджер. Залогом роста должно стать свое сырье с «КЗСК-Силикона» и полная загрузка мощностей головного предприятия. По словам Даутовой, в 2017 году независимая оценка активов КЗСК составляла 8,6 млрд рублей. «Потенциальным инвесторам, в том числе «Ростеху», предлагалось стать главным акционером через приобретение акций в новой дополнительной эмиссии. Была сделана оферта на 6,9 млрд рублей. «Ростех» на оферту не ответил. На переговорах и в письме все же выразил заинтересованность», — вспоминает она.

«Чтобы спасти уже вложенные средства и вернуть на заводы жизнь, нужно утвердить план оздоровления КЗСК», — считает Евгения Даутова

На вопрос «РВ»: «Правда ли, что вам предлагали продать заводы КЗСК и «КЗСК-Силикон» за 4 млрд рублей?» — Даутова ответила отрицательно:

— Предложения покупки заводов не поступало — ни за 4 млрд, ни за другие деньги. А на совещании в июле 2017 года в Минпромторге РФ менеджеры «Ростеха» заявляли, что готовы выкупить заводы с торгов через банкротство АКБ «Спурт», ОАО «КЗСК- Силикон», ОАО «КЗСК». С этой целью менеджерами «Ростеха» была разработана дорожная карта, согласованная с ВЭБ, АСВ, Минпромторгом РФ. Я о ней узнала после отзыва лицензии у банка.

Все мои доводы и доводы директоров ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» о том, что будет сложно синхронизировать процессы банкротства банка и двух предприятий, и есть риск потери трех бизнесов, потери почти 2 тысяч рабочих мест, а также техногенные риски и риск утраты места на рынке, к сожалению, восприняты не были.

Если бы было воспринято предложение по продаже заводов, то и банк «Спурт» можно было сохранить. Даже если бы цена была 4 млрд рублей. Но переговоров о цене покупке и самой покупке не было. Было желание купить дешево с торгов при банкротстве...

Секретная «дорожная карта» запуск «КЗСК-Силикона» не предусматривала?

В подтверждение сказанного «Реальное время» получило протокол того совещания под руководством замглавы Минпромторга РФ Сергея Цыба и разработанный по итогам того совещания проект «дорожной карты» действий с сентября 2017-го по ноябрь 2019-го в пяти пунктах. Проект не предусматривал спасения казанских заводов — его целью был перевод производства на новую компанию.

Негативный сценарий проекта «дорожной карты» в полном объеме пока не реализован, впрочем, обещанных инвестиций на заводе также не дождались

В свое время Даутовой с большим трудом удалось получить копию того плана. Из него следует: уже в октябре — ноябре 2017-го предполагаемые инвесторы намеревались создать свою компанию, затем получить новые лицензии на химпроизводство и обязательное право использовать конструкторскую документацию КЗСК. Ну а в апреле — мае 2018-го компания должна была начать производство на площадях и оборудовании КЗСК — на условиях аренды. Дальнейшие пункты плана расписывали его выкуп с торгов в ходе банкротства как АО «КЗСК», так и банка «Спурт».

О достройке «КЗСК-Силикона» в этом плане не было ни слова, говорилось лишь о некой «консолидации имущества АО «КЗСК», находящемся на балансе «технических» компаний». В решении по итогам совещания в Минпромторге РФ Даутову просили содействовать «оперативной консолидации» этого имущества, что и было сделано. Из того же протокола следует: Петр Золотарев, на тот момент зампред ВЭБа, говорил о «формировании пула стратегических инвесторов» по дальнейшей реализации проекта «КЗСК-Силикон» и «готовности его финансирования в размере 10—11 млрд рублей», в том числе — «в случае банкротства КЗСК-Силикон».

Совещались под руководством замминистра Цыба представители ФНС, Росимущества, ЦБ и ВЭБа, АСВ, ГК «Ростех» и АО «РТ-Композит». От Татарстана были министр промышленности и торговли Альберт Каримов, генеральные директора заводов КЗСК и «КЗСК-Силикон» и Евгения Даутова.

Оглядываясь назад, можно сказать, что негативный сценарий проекта «дорожной карты» в полном объеме пока не реализован, впрочем, обещанных инвестиций на заводе также не дождались.

«Как люди в блокадном Ленинграде жили — так мы работаем! Мне стыдно людям в глаза смотреть, но я принимаю жесткие слова в свой адрес, потому что я командир», — признается Алексей Лукишин

«Мечта у нее была — сделать Силиконовую долину»

«Как люди в блокадном Ленинграде жили — так мы работаем! Мне стыдно людям в глаза смотреть, но я принимаю жесткие слова в свой адрес, потому что я командир», — признается Алексей Лукишин, первый замгендиректора КЗСК. Когда-то в чине полковника он командовал полком ПВО, на гражданке начинал в отделе экономической безопасности казанского «Сантехприбор», был замдиректора этого завода, затем директором завода ЖБИ в Аракчино. На КЗСК — с 2008-го. Председателем совета директоров завода до недавних пор была его старшая сестра — Евгения Даутова.

— Мечта у нее была сделать Силиконовую долину, поэтому как брат я не хочу, чтобы все это дело умерло, — говорит Лукишин.

КЗСК является разработчиком и единственным в России производителем полимеров спецназначения, герметиков на их основе, изоляционных и самослипающихся материалов для авиации, космоса и флота. Спектр применения резинотехнических изделий в других сферах огромен, но сейчас завод просто не может удовлетворить этот спрос и постепенно теряет рынки сбыта.

За пару лет коллектив сократился с 1 300 до 365 человек, заняты лишь три цеха, правда, в круглосуточном режиме. Цех полисульфидного каучука — тиокола в лучшие времена выдавал до 700 тонн в месяц, двукратно превышая проектную мощность. Теперь работает в условиях острого дефицита сырья. Недавно выпустили 20 тонн тиокола и смогли за 2 месяца закрыть долги по зарплате на предприятии. В июне люди получили деньги за декабрь.

Чтобы погасить задолженность перед рабочими, налоговиками и энергетиками, завод должен выпускать продукцию, для производства нужно сырье, а на его закупку нет оборотных средств — счета арестованы. Работать по давальческой схеме — поставляя на завод сырье и получая расчет продукцией — согласны не все заказчики. Переговоры по такому контракту на 50 млн рублей с судостроителями ведутся уже несколько месяцев.

«Сырье на силиконовый каучук покупается в Китае, аэросил — в Германии. Еще из Италии поставляем. Но они цены задирают и, соответственно, цена нашей продукции тоже возрастает», — поясняет главный инженер КЗСК Владимир Миронюк. А между тем, уже в 2016 году сырьевая проблема должна была быть решена — если бы заработал «КЗСК-Силикон».

«Если бы таких людей было больше, не заваливал бы нас Китай»



Сырьевой завод плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Возведены основные корпуса, по эстакадам продолжены новые паропроводы, построена подстанция 110 кВ. Закуплено и частично смонтировано 1,5 тысячи единиц оборудования — 90% от общего объема. Часть так и хранится в нераспечатанных деревянных ящиках под открытым небом.

«Оборудование не типовое, изготовлено специально под силиконовый проект. И куда все это теперь — на металлолом?!" — возмущаются на заводе руководители и рабочие. И даже в такой сложнейшей ситуации продолжают выполнять задания по государственному оборонному заказу.

— Надеюсь, что наш завод все-таки выживет. Ведь были и более трудные времена — в 90-х, но выстояли. У меня на этом заводе и муж, и свекор со свекровь работали. И Даутова все сделала для того, чтобы предприятие на ноги встало, поэтому для нас ее приговор шоком стал, — говорит начальник отдела техприемки Надежда Николаева.

— Если ее спросят: Евгения Валентиновна, где эти деньги, она придет и покажет — вот они стоят, — оглядывается на новые корпуса главный инженер КЗСК Владимир Миронюк. — Только благодаря ей мы дожили до этих времен.

— Считаю приговор несправедливым. Этот человек не должен был оказаться там, где она сейчас находится. Если бы таких людей было больше, не заваливал бы нас Китай. Наша промышленность работала бы лучше, — рассуждает начальник отдела технического контроля КЗСК Юлия Мясникова.

«Если ее спросят — Евгения Валентиновна, где эти деньги, она придет и покажет — вот они стоят», — показывает на новые корпуса главный инженер КЗСК Владимир Миронюк

Многие из уволившихся готовы вернуться — если финансовая «блокада» КЗСК будет прорвана. В мае арбитражный суд назначил на завод нового внешнего управляющего Ольгу Рущицкую, поручив ей к середине июля представить план внешнего управления. Говорят, проект прежнего плана не устроил влиятельного кредитора — Внешэкономбанк.

По словам первого заместителя гендиректора КЗСК Алексея Лукишина, на уровне Татарстана и помощь, и поддержка есть:

— И министр промышленности, и премьер, и президент республики — они живут нашей болью. И это тоже нас подстегивает. Хочу сказать спасибо, что зимой пар не отключали и свет до сих пор есть... Жизнь показывает, что надо просто принять решение. Решение на высоком уровне. И не мучить людей.

Даутова о ВЭБе: «На 20 писем мы просто не получили ответа»

...Среди причин остановки финансирования проекта «КЗСК-Силикон» в 2016 году со стороны Внешэкономбанка сама Евгения Валентиновна выделяет три: «удорожание сметы в два раза в результате девальвации рубля, смена руководства ВЭБа и тяжелое финансовое положение этого банка в 2016 году (около 300 млрд рублей убытков)».

Она отмечает, что новая команда ВЭБа «поставила все проекты на новые экспертизы», которые продолжались весь 2016 год. Экспертизы показали — проект является экспортозамещающим, следовательно, цена продукции нового завода также поднялась в два раза, а 7-летний срок окупаемости проекта не изменился.

«Однако финансирование не было возобновлено. На 20 писем о судьбе проекта мы просто не получили конкретного ответа, — комментирует отношения с кредитором осужденная. — Устно менеджеры ВЭБа говорили, что есть желание закончить проект, но нужен дополнительный инвестор. Предложения о дополнительных инвесторах с нашей стороны были. Это РУСАЛ, Технопарк «Идея», СИБУР и т. д., но было принято решение — всех банкротить и выкупать с торгов».

Среди причин остановки финансирования проекта «КЗСК-Силикон» в 2016 году со стороны Внешэкономбанка Евгения Даутова выделяет три: «удорожание сметы в два раза в результате девальвации рубля, смена руководства ВЭБа и тяжелое финансовое положение этого банка в 2016 году»

В состав имущественного комплекса ОАО «КЗСК» входят:

120 зданий и сооружений, а также водозаборы, очистные и подъездные железнодорожные пути,

5 тысяч единиц оборудования,

100 га земли в Казани, 8 га в Дзержинске Нижегородской области,

40 патентов на изобретения.

Выступая в суде, банкир оценила «блокаду» стратегического для страны проекта так: «бюрократическая машина не сработала». А еще добавила, что верила и продолжает верить в казанскую «силиконовую долину», иначе не пошла бы на личное поручительство.

P.S. «Реальное время» готово дать возможность выступить и обнародовать точки зрения всем заинтересованным сторонам, согласным и несогласным с позицией Евгении Даутовой.

1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов