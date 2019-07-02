Евгения Даутова: «Менеджеры «Ростеха» заявляли, что готовы выкупить заводы с торгов через банкротство»
Эксклюзив «Реального времени»: версия осужденной экс-главы «Спурта» и ее брата о выживании КЗСК, обещаниях Минпромторга и молчании ВЭБа
План по банкротству и покупке с торгов имущества банка «Спурт», Казанского завода синтетического каучука и его «брата» ОАО «КЗСК-Силикон» был разработан еще в 2017 году параллельно с проектами спасения тех же компаний. Об этом свидетельствуют документы, переданные в редакцию «Реального времени» по просьбе осужденной экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой, с ее пояснениями. Банкир оспаривает свой приговор и даже из СИЗО продолжает отстаивать интересы уникального для России производства. А в это время КЗСК продолжает выполнять государственный оборонный заказ наперекор уголовным делам, арестованным счетам и угрозе банкротства.
«Считаю приговор несправедливым»
Комментировать условия содержания в СИЗО Казани Евгения Даутова не стала. Зато охотно ответила на другие вопросы, которые «Реальное время» адресовало осужденной через ее адвоката Олега Шемаева. Четвертую неделю экс-глава «Спурта» находится под стражей. Покидает изолятор под конвоем лишь для поездок в суд, где знакомится с материалами дела. На прошлой неделе ей исполнилось 62.
...В 2002-м Евгения Даутова стала в Татарстане «Руководителем года» — лауреатом одноименного конкурса в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации». 6 июня 2019-го казанский суд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовых отчетов на посту главы банка «Спурт».
В тот же день Евгения Валентиновна написала жалобу: «Считаю приговор несправедливым». Ранее банкир полностью признала вину и в суде объяснила — нарушила закон лишь ради выполнения федеральной целевой программы по импортозамещению стратегических сырьевых оборонных материалов. Внешэкономбанк в 2016 году без объяснений заморозил кредитную линию на строительство завода «КЗСК-Силикон», после этого несколько региональных банков, финансировавших КЗСК, схлопнулись. Напомним, в 2014 году ВЭБ обязался выделить на проект частно-государственного партнерства 7,8 млрд рублей. Кредитная линия открывалась на 12 лет, однако к 2016 году перечислили лишь 3,7 млрд, и стройка встала.
Доля Росимущества в ОАО «КЗСК-Силикон» составляла 49%, доля КЗСК — 51%, однако материально тянуть проект государственно-частного партнерства пришлось почему-то лишь одной стороне. Тогда-то Даутова как председатель совета директоров КЗСК и предправления банка «Спурт» и пошла на нарушение нормативов Центробанка ради кредитования «Силикона» через технические компании группы КЗСК. В ходе расследования уголовного дела Следком установил — на личные нужды и не связанные со строительством цели обвиняемая деньги не направляла, «дыры» в ее банке за счет необеспеченных займов как в «Интехе» и «Татфондбанке» не было, однако летом 2017-го «Спурт» лишился лицензии.
По оценке самой ныне осужденной, ей не хватило времени для переговоров и получения хотя бы 2 млрд рублей. Однако шансы избежать банкротства КЗСК есть и сейчас.
«У «Ростеха» было желание купить дешево с торгов при банкротстве»
Чтобы спасти уже вложенные средства и вернуть на заводы жизнь, нужно утвердить план оздоровления КЗСК, считает Евгения Даутова и предлагает рассмотреть его основные параметры: реструктуризация налогов, получение субсидий, увеличение капитала общества путем проведения допэмиссии (возможна частичная конвертация долгов в акции и оплата акций имуществом завода, находящемся на балансе АКБ «Спурт»), получение оборотных средств под новый баланс.
«После проведения этих мероприятий возможно увеличение выручки ОАО «КЗСК» до 5 млрд рублей (в 2016-м она составила 2,1 млрд)», — отмечает осужденная топ-менеджер. Залогом роста должно стать свое сырье с «КЗСК-Силикона» и полная загрузка мощностей головного предприятия. По словам Даутовой, в 2017 году независимая оценка активов КЗСК составляла 8,6 млрд рублей. «Потенциальным инвесторам, в том числе «Ростеху», предлагалось стать главным акционером через приобретение акций в новой дополнительной эмиссии. Была сделана оферта на 6,9 млрд рублей. «Ростех» на оферту не ответил. На переговорах и в письме все же выразил заинтересованность», — вспоминает она.
На вопрос «РВ»: «Правда ли, что вам предлагали продать заводы КЗСК и «КЗСК-Силикон» за 4 млрд рублей?» — Даутова ответила отрицательно:
— Предложения покупки заводов не поступало — ни за 4 млрд, ни за другие деньги. А на совещании в июле 2017 года в Минпромторге РФ менеджеры «Ростеха» заявляли, что готовы выкупить заводы с торгов через банкротство АКБ «Спурт», ОАО «КЗСК- Силикон», ОАО «КЗСК». С этой целью менеджерами «Ростеха» была разработана дорожная карта, согласованная с ВЭБ, АСВ, Минпромторгом РФ. Я о ней узнала после отзыва лицензии у банка.
Все мои доводы и доводы директоров ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» о том, что будет сложно синхронизировать процессы банкротства банка и двух предприятий, и есть риск потери трех бизнесов, потери почти 2 тысяч рабочих мест, а также техногенные риски и риск утраты места на рынке, к сожалению, восприняты не были.
Если бы было воспринято предложение по продаже заводов, то и банк «Спурт» можно было сохранить. Даже если бы цена была 4 млрд рублей. Но переговоров о цене покупке и самой покупке не было. Было желание купить дешево с торгов при банкротстве...
Секретная «дорожная карта» запуск «КЗСК-Силикона» не предусматривала?
В подтверждение сказанного «Реальное время» получило протокол того совещания под руководством замглавы Минпромторга РФ Сергея Цыба и разработанный по итогам того совещания проект «дорожной карты» действий с сентября 2017-го по ноябрь 2019-го в пяти пунктах. Проект не предусматривал спасения казанских заводов — его целью был перевод производства на новую компанию.
В свое время Даутовой с большим трудом удалось получить копию того плана. Из него следует: уже в октябре — ноябре 2017-го предполагаемые инвесторы намеревались создать свою компанию, затем получить новые лицензии на химпроизводство и обязательное право использовать конструкторскую документацию КЗСК. Ну а в апреле — мае 2018-го компания должна была начать производство на площадях и оборудовании КЗСК — на условиях аренды. Дальнейшие пункты плана расписывали его выкуп с торгов в ходе банкротства как АО «КЗСК», так и банка «Спурт».
О достройке «КЗСК-Силикона» в этом плане не было ни слова, говорилось лишь о некой «консолидации имущества АО «КЗСК», находящемся на балансе «технических» компаний». В решении по итогам совещания в Минпромторге РФ Даутову просили содействовать «оперативной консолидации» этого имущества, что и было сделано. Из того же протокола следует: Петр Золотарев, на тот момент зампред ВЭБа, говорил о «формировании пула стратегических инвесторов» по дальнейшей реализации проекта «КЗСК-Силикон» и «готовности его финансирования в размере 10—11 млрд рублей», в том числе — «в случае банкротства КЗСК-Силикон».
Совещались под руководством замминистра Цыба представители ФНС, Росимущества, ЦБ и ВЭБа, АСВ, ГК «Ростех» и АО «РТ-Композит». От Татарстана были министр промышленности и торговли Альберт Каримов, генеральные директора заводов КЗСК и «КЗСК-Силикон» и Евгения Даутова.
Оглядываясь назад, можно сказать, что негативный сценарий проекта «дорожной карты» в полном объеме пока не реализован, впрочем, обещанных инвестиций на заводе также не дождались.
«Мечта у нее была — сделать Силиконовую долину»
«Как люди в блокадном Ленинграде жили — так мы работаем! Мне стыдно людям в глаза смотреть, но я принимаю жесткие слова в свой адрес, потому что я командир», — признается Алексей Лукишин, первый замгендиректора КЗСК. Когда-то в чине полковника он командовал полком ПВО, на гражданке начинал в отделе экономической безопасности казанского «Сантехприбор», был замдиректора этого завода, затем директором завода ЖБИ в Аракчино. На КЗСК — с 2008-го. Председателем совета директоров завода до недавних пор была его старшая сестра — Евгения Даутова.
— Мечта у нее была сделать Силиконовую долину, поэтому как брат я не хочу, чтобы все это дело умерло, — говорит Лукишин.
КЗСК является разработчиком и единственным в России производителем полимеров спецназначения, герметиков на их основе, изоляционных и самослипающихся материалов для авиации, космоса и флота. Спектр применения резинотехнических изделий в других сферах огромен, но сейчас завод просто не может удовлетворить этот спрос и постепенно теряет рынки сбыта.
За пару лет коллектив сократился с 1 300 до 365 человек, заняты лишь три цеха, правда, в круглосуточном режиме. Цех полисульфидного каучука — тиокола в лучшие времена выдавал до 700 тонн в месяц, двукратно превышая проектную мощность. Теперь работает в условиях острого дефицита сырья. Недавно выпустили 20 тонн тиокола и смогли за 2 месяца закрыть долги по зарплате на предприятии. В июне люди получили деньги за декабрь.
Чтобы погасить задолженность перед рабочими, налоговиками и энергетиками, завод должен выпускать продукцию, для производства нужно сырье, а на его закупку нет оборотных средств — счета арестованы. Работать по давальческой схеме — поставляя на завод сырье и получая расчет продукцией — согласны не все заказчики. Переговоры по такому контракту на 50 млн рублей с судостроителями ведутся уже несколько месяцев.
«Сырье на силиконовый каучук покупается в Китае, аэросил — в Германии. Еще из Италии поставляем. Но они цены задирают и, соответственно, цена нашей продукции тоже возрастает», — поясняет главный инженер КЗСК Владимир Миронюк. А между тем, уже в 2016 году сырьевая проблема должна была быть решена — если бы заработал «КЗСК-Силикон».
«Если бы таких людей было больше, не заваливал бы нас Китай»
Сырьевой завод плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Возведены основные корпуса, по эстакадам продолжены новые паропроводы, построена подстанция 110 кВ. Закуплено и частично смонтировано 1,5 тысячи единиц оборудования — 90% от общего объема. Часть так и хранится в нераспечатанных деревянных ящиках под открытым небом.
«Оборудование не типовое, изготовлено специально под силиконовый проект. И куда все это теперь — на металлолом?!" — возмущаются на заводе руководители и рабочие. И даже в такой сложнейшей ситуации продолжают выполнять задания по государственному оборонному заказу.
— Надеюсь, что наш завод все-таки выживет. Ведь были и более трудные времена — в 90-х, но выстояли. У меня на этом заводе и муж, и свекор со свекровь работали. И Даутова все сделала для того, чтобы предприятие на ноги встало, поэтому для нас ее приговор шоком стал, — говорит начальник отдела техприемки Надежда Николаева.
— Если ее спросят: Евгения Валентиновна, где эти деньги, она придет и покажет — вот они стоят, — оглядывается на новые корпуса главный инженер КЗСК Владимир Миронюк. — Только благодаря ей мы дожили до этих времен.
— Считаю приговор несправедливым. Этот человек не должен был оказаться там, где она сейчас находится. Если бы таких людей было больше, не заваливал бы нас Китай. Наша промышленность работала бы лучше, — рассуждает начальник отдела технического контроля КЗСК Юлия Мясникова.
Многие из уволившихся готовы вернуться — если финансовая «блокада» КЗСК будет прорвана. В мае арбитражный суд назначил на завод нового внешнего управляющего Ольгу Рущицкую, поручив ей к середине июля представить план внешнего управления. Говорят, проект прежнего плана не устроил влиятельного кредитора — Внешэкономбанк.
По словам первого заместителя гендиректора КЗСК Алексея Лукишина, на уровне Татарстана и помощь, и поддержка есть:
— И министр промышленности, и премьер, и президент республики — они живут нашей болью. И это тоже нас подстегивает. Хочу сказать спасибо, что зимой пар не отключали и свет до сих пор есть... Жизнь показывает, что надо просто принять решение. Решение на высоком уровне. И не мучить людей.
Даутова о ВЭБе: «На 20 писем мы просто не получили ответа»
...Среди причин остановки финансирования проекта «КЗСК-Силикон» в 2016 году со стороны Внешэкономбанка сама Евгения Валентиновна выделяет три: «удорожание сметы в два раза в результате девальвации рубля, смена руководства ВЭБа и тяжелое финансовое положение этого банка в 2016 году (около 300 млрд рублей убытков)».
Она отмечает, что новая команда ВЭБа «поставила все проекты на новые экспертизы», которые продолжались весь 2016 год. Экспертизы показали — проект является экспортозамещающим, следовательно, цена продукции нового завода также поднялась в два раза, а 7-летний срок окупаемости проекта не изменился.
«Однако финансирование не было возобновлено. На 20 писем о судьбе проекта мы просто не получили конкретного ответа, — комментирует отношения с кредитором осужденная. — Устно менеджеры ВЭБа говорили, что есть желание закончить проект, но нужен дополнительный инвестор. Предложения о дополнительных инвесторах с нашей стороны были. Это РУСАЛ, Технопарк «Идея», СИБУР и т. д., но было принято решение — всех банкротить и выкупать с торгов».
В состав имущественного комплекса ОАО «КЗСК» входят:
- 120 зданий и сооружений, а также водозаборы, очистные и подъездные железнодорожные пути,
- 5 тысяч единиц оборудования,
- 100 га земли в Казани, 8 га в Дзержинске Нижегородской области,
- 40 патентов на изобретения.
Выступая в суде, банкир оценила «блокаду» стратегического для страны проекта так: «бюрократическая машина не сработала». А еще добавила, что верила и продолжает верить в казанскую «силиконовую долину», иначе не пошла бы на личное поручительство.
P.S. «Реальное время» готово дать возможность выступить и обнародовать точки зрения всем заинтересованным сторонам, согласным и несогласным с позицией Евгении Даутовой.
комментарии
Единственный завод в Мире, где было сконцентрировано практически всё производство спец.каучуков.
С КЗСК началась история промышленных полимеров Татарстана, да и России и Мира в целом.
Но рынок диктует свои условия.
Ничего личного - только бизнес и только бизнес (правда бизнес всегда чей-то).