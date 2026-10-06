На мосту через Волгу на М-12 пробка из-за ДТП с автобусом

По предварительным данным, водитель грузовика Scania совершил наезд на автобус Setra, стоявший на обочине

На мосту через Волгу на трассе М-12 «Восток» в Лаишевском районе Татарстана образовалась пробка из-за ДТП с автобусом. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по республике.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania совершил наезд на автобус Setra, стоявший на обочине. От удара автобус наехал на большегруз, находившийся перед ним.

В результате травмы получили шесть пассажиров автобуса и водитель большегруза. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали после обрушения надземного перехода под Казанью. Причиной инцидента стал наезд грузового автомобиля на несущую опору конструкции.

Алсу Сабирзанова