Экс-руководителей стройфирмы в РТ будут судить за неуплату налогов

Обвиняемые вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с пятью контрагентами

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего учредителя и двух бывших директоров строительной организации, передает пресс-служба ведомства. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и изготовлении поддельных платежных документов.

По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с пятью контрагентами. Это позволило им уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 114 млн рублей. Для создания видимости сделок они изготовили поддельные платежные распоряжения, по которым со счетов фирмы контрагентам перечислили более 570 млн рублей.

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В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб на сумму более 50 млн рублей. Суд арестовал имущество организации на сумму более 110 млн рублей для обеспечения возможных взысканий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане путем обмана сотрудников «Сбера» увели 60 млн рублей. Дело об афере с заведомо невозвратными ипотечными кредитами расследует ГСУ МВД Татарстана, под подозрением — 9 фигурантов.

Алсу Сабирзанова