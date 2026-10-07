ВОЗ не нашла следов чумы и рисков в случае с пневмонией в Иркутске

В организации опубликовали позицию по ситуации

Фото: Татьяна Демина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала позицию об отсутствии санитарно-эпидемиологических рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в результате расширенных исследований в материале, взятом у заболевшей сотрудницы института, не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, случай заболевания пневмонией неизвестной этимологии был зафиксирован у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По данным Роспотребнадзора, в материале, взятом у больной, не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Позже президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь России в сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять оценкам профессионалов из Роспотребнадзора, а не «досужим сплетням и россказням» о чуме или иных инфекциях.

Зульфат Шафигуллин