Экс-министр связи РФ Никифоров обжаловал заочный арест по делу о Finiko

Соответствующая информация опубликована в картотеке московских судов

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Экс-министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров подал жалобу на заочный арест в рамках дела о мошенничестве. Соответствующая информация опубликована 5 октября в картотеке московских судов.

Напомним, Никифорова обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой Finiko. В настоящее время он находится в розыске, а его доли в компаниях были арестованы.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как отмечал «Коммерсантъ», претензии в адрес Николая Никифорова связаны с делом ОПС Finiko с ущербом в 5 млрд рублей в отношении 8 тысяч потерпевших. До него из этого дела были выделены материалы в отношении предполагаемого сооснователя проекта Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов, которые уже предстали перед Вахитовским судом Казани по обвинению в мошенническом уводе чуть более 200 млн рублей у 161 вкладчика в составе преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды Finiko.

Зульфат Шафигуллин