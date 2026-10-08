В Приволжском районе Казани загорелся склад

Площадь пожара составила около 1500 кв. м, погибших и пострадавших нет

Сегодня утром в Приволжском районе Казани на ул. Магистральной, 69 загорелся склад. Здание одноэтажное, из сэндвич-панелей, огонь быстро перекинулся на кровлю, сообщают в МЧС.

Площадь пожара составила около 1500 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Для привлечения дополнительных сил ранг пожара был повышен до №3. Всего к ликвидации возгорания привлекли 71 человека личного состава и 21 единицу техники, в том числе автолестницы и коленчатый подъемник.

скриншот видео ГУ МЧС России по Татарстану

Пожарным удалось локализовать пожар, распространение огня на соседние объекты не допущено. Причины происшествия устанавливаются.

Зульфат Шафигуллин