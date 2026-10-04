Капитан самолета Flydubai раскрыл детали нападения своего коллеги
Перед инцидентом второй пилот ушел молиться
Второй пилот рейса Flydubai ушел на несколько минут молиться перед нападением, как рассказал капитан самолета Смит Маччхар в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает портал Ynet.
— Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, и ничего необычного в этом нет, многие местные жители это делают. Пока он молился, я смотрел вперед в знак уважения, и через четыре-пять минут меня сильно ударили по затылку, — поделился капитан.
Он отметил, что его первая мысль была о серьезных повреждениях самолета, но когда удары продолжались один за другим, он понял, что дело не в самолете, а в его коллеге.
— Я пытался остановить его, но после первых ударов почти ничего не видел. Все было размыто, и в этот момент у меня возникло чувство, что самолет резко пикирует вниз, — добавил Маччхар.
Капитан также рассказал, что попытался открыть дверь кабины, осознав, что может погибнуть, если этого не сделает, и подталкивал дверь, чтобы пассажиры могли ворваться внутрь и взять управление на себя.
Инцидент произошел в среду, когда самолет FlyDubai, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Позже авиакомпания подтвердила, что между пилотами произошла драка во время полета. В СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом, стремясь устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили пассажиры рейса, а власти Израиля сочли инцидент попыткой теракта.
Ранее сообщалось, что пилота Flydubai, ранившего ножом напарника, арестовали.
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