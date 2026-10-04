Капитан самолета Flydubai раскрыл детали нападения своего коллеги

Перед инцидентом второй пилот ушел молиться

Фото: Максим Платонов

Второй пилот рейса Flydubai ушел на несколько минут молиться перед нападением, как рассказал капитан самолета Смит Маччхар в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает портал Ynet.

— Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, и ничего необычного в этом нет, многие местные жители это делают. Пока он молился, я смотрел вперед в знак уважения, и через четыре-пять минут меня сильно ударили по затылку, — поделился капитан.

Он отметил, что его первая мысль была о серьезных повреждениях самолета, но когда удары продолжались один за другим, он понял, что дело не в самолете, а в его коллеге.

— Я пытался остановить его, но после первых ударов почти ничего не видел. Все было размыто, и в этот момент у меня возникло чувство, что самолет резко пикирует вниз, — добавил Маччхар.

Капитан также рассказал, что попытался открыть дверь кабины, осознав, что может погибнуть, если этого не сделает, и подталкивал дверь, чтобы пассажиры могли ворваться внутрь и взять управление на себя.

Инцидент произошел в среду, когда самолет FlyDubai, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Позже авиакомпания подтвердила, что между пилотами произошла драка во время полета. В СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом, стремясь устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили пассажиры рейса, а власти Израиля сочли инцидент попыткой теракта.

Ранее сообщалось, что пилота Flydubai, ранившего ножом напарника, арестовали.

Никита Егоров