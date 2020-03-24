ВЭБ.РФ пришлет нового «конкурсника» на КЗСК на замену Ольге Рущицкой

На заводе разгорелся очередной конфликт между арбитражным управляющим и топ-менеджментом из-за долгов по зарплате

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня татарстанский арбитраж может утвердить кандидатуру нового конкурсного управляющего в деле о банкротстве ОАО «КЗСК». Предыдущего «конкурсника» Ольгу Рущицкую от СРО «Развитие» Внешэкономбанк недавно освободил от обязанностей, и в последние дни она действовала с приставкой и. о. В ВЭБе не комментируют причины ее замены. Однако сам КЗСК, как выяснило «Реальное время», переживает социальное потрясение из-за массовых увольнений работников и растущих долгов по зарплате, о чем рассказал бывший первый заместитель гендиректора КЗСК Алексей Лукишин. Уволенная команда топ-менеджмента предприятия через суд добивается восстановления на работе, считая ошибкой искусственный разрыв нескольких давальческих контрактов в пользу единственного партнера «Синтеза», однако команда Рущицкой уверена в своей правоте.

ВЭБ снова меняет «конкурсника» КЗСК

Основной кредитор Казанского завода синтетического каучука ГК «Внешэкономбанк» сменил конкурсного управляющего Ольгу Рущицкую, с подачи которой оборонное предприятие вошло в процедуру конкурсного производства с 23 июля прошлого года. Официальная информация об освобождении арбитражного управляющего КЗСК была опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в конце прошлой недели. Как следует из документа, решение о смене управляющего было принято на очередном собрании кредиторов КЗСК, прошедшем 27 февраля в Казани. В нем скупо и без подробностей сообщается, что новая кандидатура арбитражного управляющего будет выбрана из членов Ассоциации МСРО «Содействие», которая, с одобрения большинства кредиторов, приходит на замену СРО «Развитие» (последняя была утверждена полгода назад, — прим. ред.).

Что побудило кредиторов КЗСК разорвать партнерские отношения с СРО «Развитие» после первых полугода проведения процедуры финансового оздоровления, остается неясным. В сообщении напрочь отсутствует формулировка, объясняющая мотивы неожиданного хода кредиторов ВЭБа.

В пресс-службе ВЭБ.РФ пояснили «Реальному времени», что госкорпорация заинтересована в сохранении текущей деятельности предприятия и действует в рамках ранее утвержденной стратегии. «В рамках конкурсного производства нами принимаются наиболее оптимальные решения для этого», — подчеркивается в ответе ВЭБ.РФ.

ГК «Внешэкономбанк» сменил и. о. конкурсного управляющего Ольгу Рущицкую, с подачи которой оборонное предприятие вошло в процедуру конкурсного производства. Фото вэб.рф

Ликвидировать, чтобы сохранить?

Сама арбитражный управляющий Ольга Рущицкая подтвердила «Реальному времени», что готова передать дела новому «конкурснику»:

— Все мои действия проводились в рамках закона о банкротстве. Все направлено на удовлетворение требований кредиторов. Все вопросы согласовывались не только с кредиторами, но и с Минпромторгом Татарстана и Минпромторгом России. И делалось все, чтобы в будущем предприятие было сохранено, — подчеркнула она, фактически повторив один в один слова о благих намерениях ВЭБа.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о причинах своей отставки, Ольга Рущицкая постаралась аккуратно «свернуть» тему. «Смена арбитражного управляющего — это воля кредиторов, их желание и ничего особенного в этом нет, — заметила она. — Чем объясняется смена СРО? Вы задайте этот вопрос кредиторам, а я не спрашивала их об этом». Глава выбранной ВЭБ ассоциации МСРО «Содействие» Ольга Гриб воздержалась от комментариев до утверждения кандидатуры нового управляющего.

Отметим, что КЗСК входит в перечень стратегических оборонных предприятий России, а значит, к проведению его банкротства может быть допущен арбитражный управляющий с особым допуском секретности. По всей видимости, таковых в СРО единицы, поэтому произвести техническую замену в рамках одной саморегулируемой организации оказалось проблематичным. Вероятно, в этом кроется механика перехода ВЭБ другому СРО, но что послужило причиной — загадка для остальных кредиторов КЗСК.

19 месяцев в адовых кругах банкротства

Как уже рассказывало «Реальное время», КЗСК находится в процедуре финансового оздоровления с 29 августа 2018 года, а основным кредитором является ВЭБ.РФ, на который приходится 74% обязательств должника в реестре кредиторов. Размер долга перед Внешэкономбанком оценивается в 3,7 млрд рублей — именно на такую сумму материнская компания КЗСК поручилась в 2014 году по кредиту ВЭБа, взятому на строительство второго завода «КЗСК-Силикон» (дочерней компании КЗСК), который по своим размерам равен самому КЗСК.

Внешнее управление должно было продлиться 18 месяцев — до начала 2020 года, однако ВЭБ.РФ досрочно прервал мораторий на взыскание долгов, отверг план внешнего управления и сменил управляющего. С 23 июля прошлого года КЗСК вошел в ликвидационную процедуру конкурсного производства, проходившую первые полгода под контролем Ольги Рущицкой из СРО «Развитие». Почти за 2 года финансового оздоровления предприятия выплаты кредиторам не производились, следует из данных, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве КЗСК.

Но КЗСК, похоже, возобновил работу лишь в феврале этого года, поэтому о расчетах с кредиторами не может быть и речи. В начале года стало известно о заходе на завод российской компании «Промтех», специализирующейся на выпуске продукции для ОПК. Ее дочерняя компания «Синтез», зарегистрировавшая уставный капитал в 1 млн рублей, взялась за реализацию программы по изготовлению синтетических каучуков и ремонт технологических линий. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором «Синтеза» назначен Алексей Контуров, который руководил КЗСК до его банкротства.

14 февраля на встрече в Доме правительства с президентом РТ Рустамом Миннихановым основной бенефициар «Промтеха» Чернышов доложил о перезапуске производства в цехах КЗСК. Фото tatarstan.ru

«Беда была большая для ОПК»

14 февраля на встрече в Доме правительства президенту РТ Рустаму Минниханову доложили о перезапуске производства в цехах КЗСК, следует из краткого официального видеоролика. «Мы можем говорить о том, что запускаем все цеха старого завода КЗСК для выпуска оборонной продукции. Мы говорим, что надо сделать быстро, потому что беда была большая у всех предприятий ОПК», — сообщили президенту РТ.

К слову, гендиректор «Промтеха» Валерий Щадрин приезжал в Казань на демонстрацию продукции КЗСК на выставке перед вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Правда, давать интервью о ситуации на КЗСК перед началом обхода категорически отказался, объясняя неготовностью к беседе со СМИ.

О перезагрузке производства на КЗСК сообщила пресс-служба президента РТ. «АО «Синтез» и конкурсный управляющий ОАО «КЗСК» заключили договор о взаимодействии, который позволил возобновить производственную деятельность данного предприятия, закупить необходимое сырье, энергетические ресурсы, провести ремонтно-восстановительные работы, организовать охрану производственного комплекса, а также выплачивать заработную плату сотрудникам». Иначе говоря, на высшем уровне президента РТ заверили, что проблемный завод проходит перезагрузку и начинает работать в полную силу.

«В любой момент завод может полыхнуть»

На самом деле ситуация на КЗСК близка к катастрофической и рискует вылиться в аварийное ЧП, предупреждает команда бывшего топ-менеджмента КЗСК. Как говорится в подготовленном открытом письме коллектива КЗСК, спустя некоторое время после введения конкурсного производства и. о. конкурсного управляющего Ольга Рущицкая разослала всем работникам уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия.

По словам избранного представителя работников и бывших сотрудников КЗСК Владимира Валеева, к моменту прихода и. о. конкурсного управляющего работало 317 человек, а к 1 декабря осталось 240—238 работников, 79 человек уволили в связи с ликвидацией КЗСК.

— До 1 декабря все были уволены практически принудительно (в связи с ликвидацией предприятия, ст. 81. ч. 1 ТК РФ, — прим. ред.), — заявил «Реальному времени» Владимир Валеев. — Увольняли специалистов, которые требовали правильного ведения производственного процесса, отсутствия нарушений в охране труда работников и требований взрывопожаробезопасности, то есть тех, кто требовал соблюдения законности, всех увольняли.

В связи с ликвидацией предприятия были уволены первый заместитель гендиректора КЗСК Алексей Лукишин, начальник энергомеханического отдела Ершов, начальник службы управления безопасности Рамиль Гарифуллин и другие члены топ-менеджмента КЗСК. «Общественность вводится в заблуждение по поводу реальной картины: завод может в любой момент полыхнуть, — предупреждает Владимир Валеев. — Элементарно не соблюдаются правила техники безопасности, правила хранения взрывоопасных веществ. Завод продолжает работать при численности меньшей, чем предусмотрено по технологии. Промышленные стоки не очищаются — около 47 тонн вредных стоков выброшено в Волгу. Официальное обращение направлено в природоохранную прокуратуру и в Ростехнадзор. Людей, которые мешают этому, увольняют», — объяснял он причину массового исхода работников КЗСК.

Алексей Лукишин объясняет, что в условиях ареста расчетного счета предприятия остается единственная возможность работать по давальческой схеме, которая, собственно, позволяет выплачивать зарплату

Почему не гасят долги по зарплате

Особенно остро разгорелся конфликт из-за хронической невыплаты зарплаты. «Увольняли тех, кто требовал выплатить зарплату», — говорит Владимир Валеев. По его данным, долги по зарплате выросли к декабрю до 62,5 млн рублей. «Долг по зарплате был скользящим: он постепенно погашался, но главное, не рос (при внешнем управлении, — прим. ред.). Но с приходом Рущицкой он стал расти», — констатировал он. Почему? Бывший первый замдиректора КЗСК Алексей Лукишин объясняет, что в условиях ареста расчетного счета предприятия остается единственная возможность работать по давальческой схеме, которая, собственно, позволяет выплачивать зарплату. При внешнем управлении КЗСК работал по давальческим контрактам с несколькими компаниями, а с приходом «конкурсника» они были расторгнуты.

— Она расторгла договора с «давальцами» и оставила только одного — в лице компании «Синтеза». Точнее, она запретила работать с этими «давальцами», а заключила договор с одним «давальцем» — «Синтезом». Последний выплачивает только текущую зарплату с момента прихода на КЗСК в октябре прошлого года, — объяснил Алексей Лукишин.

Остаются вопросы: что будет с остальными долгами по зарплате, кто их будет погашать?

Вообще, на заводе работников условно разделили на три очереди, где точкой отсчета являются даты новых циклов увольнений. «В первую очередь входят те, кто уволился до 23 июля 2019 года. Это те, кто уволился по собственному желанию из-за нестабильности предприятия. Во вторую — те, которых уволили после 23 июля в связи с ликвидацией в ходе конкурсного производства. И в третью — люди, которые продолжают работать сейчас, но у которых есть долг за прежние месяцы работы».

По закону, КЗСК должен в приоритетном порядке направлять средства на погашение долгов по заработной плате, к чему обязывает определение суда об очередности выплат. 24 сентября 2019 года арбитражный суд принял решение установить приоритетный порядок выплаты зарплаты тем, кто продолжает трудиться с 1 сентября 2019 года. Однако по факту долги погашаются как придется, сообщают на предприятии. Что будет при новом управляющем — загадка.

Пока, по словам уволенных, картина выглядит печально: под предлогом спасения завод превратили в гаражный кооператив. Отсутствуют все службы — технического надзора, технологи, охрана труда. Что осталось от завода? Служба главного инженера в лице одного главного инженера. Больше нет никого.

«Давальцы» или «доильцы»?

С такой оценкой не согласна конкурсный управляющий КЗСК. «Все предыдущие «давальцы» были «доильцы», а не «давальцы», — заявила «Реальному времени» Ольга Рущицкая. — В отличие от всех остальных, «Промтех» начал с ремонта. Ни один из «давальцев» ни копейки не внес в ремонт предприятия. И сейчас не дай бог, если «Промтех» скажет — а сколько это может продолжаться? Прежде чем доить корову, ее нужно кормить. Иначе молоко с кровью идет», — так описала она то, насколько завод был истощен при прежних собственниках.

В ходе инвентаризации она пришла к выводу, что на момент банкротства активы предприятия были выведены. «Если смотреть на фонды, то мало того, что они были выведены, так они еще находятся не в очень хорошем состоянии, — указала она. — Даже при введении внешнего управления никто не посмотрел — какое может внешнее, если у предприятия нет основных фондов. Эти сделки нужно разворачивать вспять. Когда наша команда пришла и мы провели анализ, то получилось, что у предприятия своих фондов только 29 процентов. Проводить внешнее управление на отсутствующем имуществе — противозаконно».

Процедура конкурсного производства будет продлена, считает Рущицкая. «Процедура продлевается через 6 месяцев и не более чем на 6 месяцев. Но из опыта могу сказать, что конкурсное производство нельзя провести ни за 6 месяцев, ни за год. Как правило, на это уходит от трех и более лет».

Впрочем, последние разоблачительные рассуждения конкурсного управляющего, по мнению команды топ-менеджмента предприятия, расходятся с реальным положением вещей. В судебном производстве находятся материалы с официальными данными о динамике производства КЗСК. Согласно оборотной ведомости по счету №40 «Выпуск готовой продукции», до введения банкротства в 2017-м завод выпустил товарной продукции на 1,014 млрд рублей, в 2018 году, попав под наблюдение, — 439,9 млн рублей, а в 2019 году, в пиковый год антикризисного оздоровления, вытянул продукции на 132,8 млн рублей. Кстати, за январь выпуск продукции составил всего 109,3 тысячи рублей. Так кто же доилец?

