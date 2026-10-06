ФАС возбудила дело о картельном сговоре хлебозаводов на 650 млн рублей
Компании могли поддерживать завышенные цены на поставку хлеба для нужд медицинских, социальных учреждений, школ и детских садов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против АО «Хлебозавод №7» и АО «Тобус», подозреваемых в заключении антиконкурентного соглашения при участии в торгах.
Компании могли поддерживать завышенные цены на поставку хлеба для нужд медицинских, социальных учреждений, школ и детских садов Воронежской области. Общая сумма торгов составила более 650 млн рублей.
Признаки сговора были выявлены с помощью ГИС «Антикартель». В случае подтверждения вины участникам грозит оборотный штраф.
Ранее сообщалось, что ФАС проверит цены на рыбу в России: ведомство отреагирует, если ценники будут неоправданно завышены.
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